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İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, önce kaldırıma, daha sonra köprü ayağına çarparak ikiye ayrıldı

14 Kasım 2017 14:00

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, önce kaldırıma, daha sonra köprü ayağına çarparak ikiye ayrıldı. Araç içinde bulunan 2 kişi, kazadan yaralı kurtuldu. 
Kaza, sabaha karşı 04.00 sıralarında Mevlana Bulvarı\'nda meydana geldi. Samsun yönüne giden ve sürücüsü belirlenemeyen 06 DIV 36 plakalı otomobil, Akköprü Kavşağı\'ndaki yol ayrımında refüje çıkarak karşı şeride geçti. Daha sonra köprünün ayağına çarparak ikiye bölünen aracın arka kısmı yaklaşık 50 metre ileri savruldu. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan bir kişi yaralı kurtuldu. Kazada yaralanan 2 kişi, ihbar üzerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazada yaralananların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken parçalanan otomobil çekici ile kaza yerinden kaldırıldı.

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