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Dünya

İkiye ayrılan uçakta 67 kişi kurtuldu

Yoğun sis nedeniyle piste 3 kilometre kala bir pirinç tarlasına acil iniş yapan uçak ikiye ayrıldı

25 Aralık 2012 20:44

Myanmar'da içinde 69 kişi bulunan uçak acil iniş yaparken ikiye ayrıldı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi de yaralandı.

Myanmar'da Air Bagan Havayoları'na ait uçak, çoğu turist 63 yolcu ve 6 mürettebatıyla Mandalay'dan Helo kentine giderken motorunda çıkan yangın nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Yoğun sis nedeniyle piste 3 kilometre kala bir pirinç tarlasına acil iniş yapan uçak ikiye ayrıldı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi de yaralandı.

Uçakta bulunan bir kişi ve tarla yakınlarında bulunan bir motorsikletli yaşamını yitirdi. Kazada aralarında pilotun da bulunduğu 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

Havayolu şirketi de, inişten sonra yolcuların tahliye edilmesinin ardından uçakta 1 yolcunun ölü bulunduğunu ve yolcunun kimliğinin henüz tespit edilemediği açıklaması yaptı.

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