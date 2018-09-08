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İKİTELLİ'DE PLAZADA YANGIN -2

  Bahar DEMİREL-İSTANBUL DHA İkitelli Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir plazada yangın çıktı

08 Eylül 2018 18:05

 

Bahar DEMİREL-İSTANBUL DHA
İkitelli Mehmet Akif Mahallesi\'nde bulunan bir plazada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale için olay yerine sevk edildi. 
5 katlı iş merkezinin en üst katında çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay yerine İkitelli, Kocasinan, Sefaköy, Başakşehir,Bağcılar\'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Tekstil atölyesi olduğu öğrenilen plazadaki yangına müdahale sürüyor. 

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08.09.2018 -14.58  Haber Kodu : 180908088
08.09.2018 - 15.00 Haber Kodu : 180908089_

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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