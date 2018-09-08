İKİTELLİ'DE PLAZADA YANGIN -2

Bahar DEMİREL-İSTANBUL DHA

İkitelli Mehmet Akif Mahallesi\'nde bulunan bir plazada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale için olay yerine sevk edildi.

5 katlı iş merkezinin en üst katında çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay yerine İkitelli, Kocasinan, Sefaköy, Başakşehir,Bağcılar\'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Tekstil atölyesi olduğu öğrenilen plazadaki yangına müdahale sürüyor.

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08.09.2018 -14.58 Haber Kodu : 180908088

08.09.2018 - 15.00 Haber Kodu : 180908089_