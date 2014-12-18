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İkitelli Organize Sanayi'de büyük yangın

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi içindeki bir blokta büyük bir yangın çıktı.

18 Aralık 2014 01:29

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi içindeki bir blokta büyük bir çıkan yangın 3 saat sonunda kontrol altına alınabildi. 

Yaklaşık 3 bin metrekarelik 4 katlı binanın çatısı kısa sürede alevlere teslim oldu. Alev alev yanan binaya ilk müdahale eden itfaiye grupları olay yerine takviye kuvvet istedi.

Yangının kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye Avrupa ve Anadolu yakasında bulunan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, yangın bölgesine gelen ekipler köpük ve suyla yanan binaya müdahale etmeye başladı. Çorap, iç çamaşırı ve mobilya imalathanelerinin bulunduğu öğrenilen binadaki yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınabildi. 

İtfaiye ekiplerinin binadaki soğutma çalışmalarının uzun bir süre daha devam edeceği öğrenildi.  Ölen ve yaralanan kimsenin bulunmadığı yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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