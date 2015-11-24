Alman medyası: İkisi de ateşle oynamayı seviyor

Rusya'ya ait bir savaş uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürülmesinin ardından, Alman Frankfurter Rundschau gazetesinde yayınlanan haberde, "Türkiye, terör örgütü IŞİD’e karşı diğer ülkelerle birlikte bir strateji geliştirmek yerine, kurulması olası ittifakın başka bir üyesi Rusya’ya ait bir savaş uçağını düşürüyor" ifadelerine yer verildi.

Deutsche Welle'in derlemesine göre, Alman medyası bugün yaşananlara dair şu haberlere yer verdi:

Frankfurter Rundschau

"Nasıl bir felaket bu?! Türkiye, terör örgütü IŞİD’e karşı diğer ülkelerle birlikte bir strateji geliştirmek yerine, kurulması olası ittifakın başka bir üyesi Rusya’ya ait bir savaş uçağını düşürüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande da bu feci tabloyu tamamlıyor. Paris saldırılarından sonra savaştan bahsediyor, IŞİD’i Suriye’de vuruyor ve müttefikleriyle bir araya gelerek terörizm ile mücadeleyi konuşuyor. Sanki bu yeni bir krizmiş ve yıllardır sayısız insanın hayatına mal olmamış gibi. Gelişmelerin gizli galipleri ise, cihatçılar. Suriye'deki iç savaşın bitmesi için acilen gerekli olan barış süreci konusunda neredeyse kimsenin çaba göstermemesine seviniyorlardır. Bu gerçekleşmediği sürece IŞİD insanları kaçırmaya, öldürmeye ve saldırı düzenlemeye devam edecek. Hem de sadece Avrupa’da değil.”

Handelsblatt

“Bir savaş uçağı düşüyor, ardından alevlerin izi kalıyor gökyüzünde ve bir kabus gerçeğe dönüşüyor… NATO üyesi Türkiye bir Rus savaş uçağını vurarak düşürdü. Suriye’deki kriz böylece yeni ve tehlikeli bir düzeye tırmandı. Ukrayna’nın doğusundaki kriz daha yeni yatışmaya yüz tutmuşken, Rusya ile NATO arasında yeni ve daha da sert bir gerilim geliyor. Bu gelişmeye en çok IŞİD’in başkenti olarak kabul edilen Rakka’yı sevindirmiştir. Paris’teki katliam gecesinin ardından ortak bir şekilde terör ile mücadele edeceklerine, terör karşıtı devletler birbirlerine saldırıyor.

Uçağın düşürülmesinin ardından “Teröristlerin işbirlikçileri tarafından sırtımızdan vurulduk” ifadesini kullanan Rusya Devlet Başkanı Putin, uçağın vurulmasının “Rusya - Türkiye ilişkileri açısından çok ciddi sonuçları olacağını” söyledi. Moskova ile NATO’nun askeri alanda çatışması IŞİD

teröründen bile beter olacaktır. Herkesin bunun bilincinde olması ise, bu yaşananlar arasındaki tek iyi haber muhtemelen.”

Münchner Merkur

“Ne Moskova’nın, ne de Ankara’nın, ortalığın ayağa kalkmasına

rağmen krizi daha da tırmandırmak isteyeceğinden yola çıkabiliriz. Ancak yine de bu olay, Kremlin liderinin Kırım’ın ilhakından sonra Batı tarafından uygulanan yaptırımlara karşı hava kuvvetlerine aldırdığı tavıra uyuyor. Avrupa hava sahasında da Rus askeri uçakları ile tehlikeli karşılaşmalar oluyor ve Rus pilotlar burada hem telsizle iletişimi reddediyor hem de tehlikeli manevralar yapıyor. Türkiye-Suriye sınırındaki olay, Putin’in ateşle oynamasının nelere yol açabileceğinin bir kanıtı.”

Hessische Niedersächsische Allgemeine

“Görünürde iki ülkenin de askeri anlamda karşı karşıya gelmeyi

hedefleyen bir stratejisi bulunmuyor. Ancak Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın siyaset anlayışı, durumu tehlikeli konuma getiren etkenler. İkisi de askeri güç gösterisi yapmayı ve ateşle oynamayı seven türden politikacılar. İkisi de güçlerini karşı karşıya gelmekten alıyorlar. Ve ikisi de aslında şu anda gerekli olan ve Soğuk Savaş döneminin de yumuşatılmasını sağlayan türden adımların atılmasına, yani karşılıklı güveni tesis edecek önlemlerin alınmasına değer vermiyor.”