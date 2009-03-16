İkişer gol, birer puan

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Korkmaz: Futboldan memnunum

Yanal: 2 puan yitirdik

Korkmaz'ın bileği bükülmüyor

Yanal'ın G.Saray şanssızlığı

Baros haftaya yok!

Arda Turan şoku!

G.Saray 10 kişi kaldı!

Maçtan dakikalar: Trabzonspor-G.Saray

Maçın tüm istatistikleri

Yattara şoku yaşandı

G.Saray'da 6 eksik

20 bin taraftar, 20 bin bayrak

Ve maç başladı...

Pozisyon az, tempo yüksek...

Önce Baros sonra Umut...

5 dakikada maçın seyri değişti...

Karşılaşma öncesi bu sayfalarda açtığımız?' anketine, yani sizlerin görüşlerine göre maçın favorisi Galatasaray'dı... Anketimize katılan okurlarımızın yüzde 44'ü Galatasaray'ın, yüzde 29'u ise Trabzonspor'un sahadan galibiyetle ayrılacağını düşünmüşlerdi. '' diyen okurlarımızın oranı ise yüzde 27'ydi...Kaybeden yarışta önemli bir yara alacaktı...Bu nedenle anket sorusunu, içimden hep "?" şeklinde okuduğumu da itiraf etmeliyim... Kimsenin gemisi batmasın, şampiyonluk yarışı sonuna kadar heyecanlı kalsın hissiyle beraberlik gönlümden geçen skordu...Eskiden vapurlarda-trenlerde yolculuğun bir yerinde seyyar satıcıların ortaya çıkıp "", "" dediği gibi ben de yazının bir yerinde araya girip notlarımı sizlerle paylaşıyorum, farkındayım hemen maç başlasın istiyorsunuz...İşin bence eğlenceli kısmı ne biliyor musunuz? Siz bu yazıyı okurken maç çoktan bitmiş oluyor...Gönlümüzden beraberlik geçiyor dedik ama... Trabzonspor,yönetiminde Süper Lig'de Galatasaray karşısında çıktığıTrabzonspor, Ersun Yanal yönetiminde çıktığı 9 derbi maçın 6 tanesinde hiç gol atamamıştı...Galatasaray Süper Lig’de Trabzonspor ile oynadığı son 4 maçı da kazanmıştı.Galatasaray son 12 sezonda Trabzonspor’a deplasmanda sadece 1 kez kaybetmişti.Lincoln ve Yattara'nın takımlarındaki yerlerini almamış olması ise biz futbolseverler açısından pek de hoş karşılanası bir durum değildi... Sağa bakıp sola atmalar, bilek hareketleri, ince paslar... Bunları daha fazla görmek isterdik elbette...Bitti mi?, şimdi maç zamanı!..Maç öncesi istatistiklerde en çok gol girişiminde bulunan ama bunların en azını gole çevirebilme başarısı gösteren bir Trabzonspor vardı karşımızda...Ama ilginçtir o takım Galatasaray karşısında maçtaki ilk şut denemesindeBrezilyalı yıldız hafta arasında verdiği röportajda "" diyordu, bu golle birlikte taraftar hemen ısındı ona...Maç sarı kırmızılılar için pek aydınlık başlamadı yazacaktım ki, stadın ışıkları kararınca lafım havada kaldı... Bu karanlık süreçte tribünlerdeki maytaplar hem golü kutluyor hem de muhteşem bir görüntü oluşturuyordu..Maç yeniden başladığında spot ışıkları tam kapasiteyle çalışmaya başlamıştı...Galatasaray'ın Baros ile eşitlik golünü atmadan öncegörememiş olması,şeklinde de yorumlanabilir:1-1Arka arkaya gelen goller,, 37. dakika geçilirken maçtan gözümüzü bir an olsun ayıramamıza neden oluyordu...Şu dakikada bile açıklıkla söyleyebilirim, bu hafta yazdığım en keyifli maçtı, mücadele '' yakışıyordu...İki takımdaoynuyordu... Kaybetmemek öncelikli hedefti ama kazanmak da ekmekli kadayıftı...İlk yarının son düdüğü çaldığında düşüncemiz; hemen ikinci yarı başlasındı...Pozisyonu az, temposu yüksek maçın ilk yarısında Alanzinho ve Arda takımları adına öne çıkan isimlerdi...İkinci yarıda yapmur ile birlikte pozisyonlar da gelmeye başladı...kaleye giden topunu Egemen çizgiden çıkarttı...düzgün ve sert şutu az farkla dışarıya çıktı... Ardından orta alanda kıyasıya bir mücadeleye tanık olduk... İlk hamle Ersun Yanal'dan geldi,girdi, bu hamle bordo mavili takımı ateşledi, Gökhan'ın kale sahasına gönderdiği topa Isaac'den önce savunma ayak koyarak kornere gönderdi...... Trabzon plakasına bir kez daha sahip çıktı, bu dakikada sahaya balonlar, konfetiler yağdı,Galatasaray'daydı... Ama onların sevinci plakaya değil,İlk golde Arda pası veren Baros bitirendi, bu kez tam tersi oldu, Baros vurdu, Arda tamamlayan isimdi: 1-2ile beraberlik golüne çok yaklaştı, De Sanctis ile karşı karşıya kalan Nijeryalı topu ağlara göndermeyi başaramadı...oyundan alıpsahaya sürdü.. Bu oyuncu 82'deoyun dışında kaldı, girdi-çıktı...Rakibinin 10 kişi kalmasıyla daha fazla ileriye oynayan Trabzonspor eşitliği sağlamakta da gecikmedi.. Arajntinli futbolcugetirdiğinde dakikalar 84'ü gçsteriyordu: 2-2Bu maçın öyküsü de burda sona eriyor... Gökten 4 gol düşüyor, ikisi Trabzon'a ikisi Aslan'a ve taraflar sahadan birer puanla ayrılıyorlar...Bu sonuçla Trabzonspor puanını 46'ya, Galatasaray 44'e yükseltiyor ve bu hafta da sıralama da değişiklik olmuyor... Sivasspor ve Beşiktaş haftanın kazananı oluyorlar...Hüseyin Avni AkerYunus Yıldırım, Volkan Narinç, Baki Tuncay AkkınSylva, Tayfun, Song, Egemen, Cale, Hüseyin, Selçuk, Colman, Alanzinho, Umut, GökhanDe Sanctis, Barış, Ayhan, Emre, Hakan, Sabri, Arda, Volkan, Mehmet, Ümit , BarosDk. 7 Alanzinho, Dk 84 Colman (Trabzonspor), Dk. 19 Baros, Dk. 66 Arda (Galatasaray): Dk. 19 Hüseyin, Dk. 45 1 Egemen (Trabzonspor)Dk 82. Yaser