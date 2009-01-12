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Spor

İkişer gol, birer puan

İtalya Serie A'da 18. haftanın en önemli maçında Roma sahasında Milan ile 2-2 berabere kaldı.

12 Ocak 2009 02:00


İtalya Serie A'da 18. haftanın en önemli maçında Roma sahasında Milan ile 2-2 berabere kaldı. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Roma'nın gollerini 22. ve 71. dakikalarda Vucinic kaydederken; Milan'ın gollerini ise 48. ve 53. dakikalarda genç yıldızı Pato attı.

Milan bu beraberlikle puanını 34'e çıkardı ama İnter'in de puan kaybettiği haftada, kırmızı-siyahlıların da 2 puanı Roma'da bırakması, zirveye yakınlaşmasına mani oldu. Roma ise ligde puanını 24'e yükseltti.

Roma'nın forveti Mirko Vucinic, Milan karşısında attığı iki golle Serie A'da 7. golüne ulaştı. Milan'ın yeni transferi David Beckham ise İtalya Serie A'da ilk kez forma giyme şansı buldu. Beckham, Roma karşısında 89 dakika oyunda kaldı ve sonrasında yerini Flamini'ye bıraktı.

Önümüzdeki hafta Roma, Torino deplasmanına konuk olurken; Milan ise sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak.


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