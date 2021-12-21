İkinci Yüzyıl Enstitüsü Vakfı Başkanı Sarı: Türkiye’de, bir parantezin kapanmakta olduğunu düşünüyoruz

İkinci Yüzyıl Enstitüsü Vakfı (İYEV) Başkanı Müslim Sarı, "Türkiye’de, bir parantezin kapanmakta olduğunu düşünüyoruz. Siyasi iktidarın artık dünyaya ve Türkiye’ye anlatabileceği bir hikâyesi yok. Türkiye’ye bir hikaye anlatabilmek gerekiyor. Bir dönem kapanırken, açacağımız parantezin ne olacağını konuşmak ve bunun içini doldurmak, parantezin bugünkü hikayenin ne olduğunu konuşmak son derece yaşamsal

Başkanlığını CHP Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı’nın üstlendiği İkinci Yüzyıl Enstitüsü Vakfı (İYEV), Danışma Kurulu Ankara’da toplandı. CHP’nin eski genel başkanlarından AKP kurucularına; HDP’den İyi Parti’ye siyasetçiler, çeşitli alanlarda çalışmalar yürüten bilim insanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve gazeteciler, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına yönelik projeleri görüşmek üzere bir araya geldi.

Toplantıya, eski CHP Genel Başkanları Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin, eski Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, AKP kurucularından Fatma Bostan Ünsal, İyi Partili Ayfer Yılmaz, Saadet Partili Ertan Yülek, eski Refah Partisi Milletvekili Abdulbaki Erdoğmuş, hukukçu Rıza Türmen, siyasetçiler Uluç Gürkan, Yaşar Seyman, Atilla Kart ve Hilal Dokuzcan ile eski bakanlar Işın Çelebi, Müslüm Doğan ve Nihat Matkap, ilahiyatçı Hayri Kırbaşoğlu katıldı. Emekli diplomatlar Osman Korutürk ve Faruk Loğoğlu toplantıda yer aldı.

60’a yakın ismin bir araya geldiği toplantıda ayrıca bilim insanları Ayşe Ayata, Feride Acar, Fuat Keyman, Besim Bülent Bali, Hakan Güneş, Haluk Günuğur, İlhan Uzgel, Levent Korkut, Murat Erdoğan, Atilla Eralp, Sencer Ayata, İlter Turan, Ersin Kalaycıoğlu ile iş insanı ve yazar Mehmet Öğütçü yer aldı. Toplantıda çeşitli kurumlar da temsil edildi. Özgürlük Araştırmaları Derneği Başkanı Bican Şahin, İGAM Başkanı Metin Çorabatır, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Ankara Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılınç ve gazeteciler Orhan Bursalı, Fikret Bila, Uğur Gürses katıldı. Danışma Kurulu üyeleri eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve HDP’li Ahmet Türk ise mazeretleri dolayısıyla toplantıya katılamadı.

Yeni yılda ilk çalışmasını göç üzerine yapacak olan vakfın, ilk Danışma Kurulu toplantısında, üyeler, eşitlik, iklim ve çevre ile Avrupa Birliği başta Türkiye’nin son yıllarda ihmal ettiği alanlarda konferanslar düzenlenmesi ve politikalar geliştirilmesini önerdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İkinci Yüzyıl Enstitüsü Vakfı Başkanı Müslim Sarı, dünyada ve Türkiye’de önümüzdeki dönemde çok önemli değişimler olacağının altını çizdi. Vakfın, bu değişimleri öngörerek, politikalar üretmeyi amaçladığını belirten Sarı, şunları söyledi:

“Türkiye’de, bir parantezin kapanmakta olduğunu düşünüyoruz. Siyasi iktidarın artık dünyaya ve Türkiye’ye anlatabileceği bir hikayesi yok. Türkiye’ye bir hikaye anlatabilmek gerekiyor. Bir dönem kapanırken, açacağımız parantezin ne olacağını konuşmak ve bunun içini doldurmak, parantezin bugünkü hikayenin ne olduğunu konuşmak son derece yaşamsal. Bütün bunlar Cumhuriyet’in ikinci yüzüncü yılına denk düşüyor. Yüz yıl sonra bir Cumhuriyetin kurum ve kurullarına yeniden bakmak, birinci yüzyıldan kalan sorunlara ikinci yüz yılın penceresinden bakarak yeni yol haritası üretmek öncelikli amacımız.”



Cumhuriyetin ikinci yüzyılı için “Bu bir kopuş değildir, bu bir sürekliliktir” diyen Sarı, “Birinci yüzyıldan kalan büyük sorunlar var. Türklerle Kürtler arasında, Alevilerle Sunniler arasında, laiklerle muhafazakarlar arasında, kadınla erkek arasında, üretim modelleriyle çevre arasında. Bütün bunlara yeniden bakarak yeni bir çerçeve sunmak bizim en önemli iddialarımızdan biri” ifadesini kullandı.

Müslim Sarı, İkinci Yüzyıl Enstitüsü Vakfının ve yapmayı planladığı çalışmalarının partiler üstü olduğunu söyledi, “Sorunlar bir siyasi partinin mutfağına sıkıştırılamayacak kadar önemli, bu sebeple de bir kuruma ihtiyaç vardı. Cumhuriyetin yeni yüzyılına ilişkin yeni vizyonu harekete geçiren, tartışan, bunları partiler arası gibi düşünen daha heterojen bir düşünce kuruluşu oluşturma fikriyle yola çıkıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Müslim Sarı, İYEV’in, ekonomik sosyal politikalar, dış politika ve güvenlik, Türkiye’nin yeni hukuk düzeni, demokratikleşme ve toplumsal barış, eğitim politikaları ve bilim teknoloji politikaları, iklim krizi ve kuraklık alanlarında çalışmalar yürüteceğini belirtti.