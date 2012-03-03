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İkinci yüz nakli uygulanan Cengiz Gül uyandırıldı

Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleşen Türkiye’nin 2’nci yüz nakli uygulanan hastası Cengiz Gül uyandırıldı.

03 Mart 2012 07:58

T24- Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleşen Türkiye’nin 2’nci yüz nakli uygulanan hastası Cengiz Gül uyandırıldı. Ancak Gül ile ailesi henüz görüşemedi.

Hürriyet'in haberine göre, ailesi, Cengiz Gül’ün yeni yüzünü heyecan ve merakla bekliyor. Gül’ün eniştesi Mustafa Oral, nakledilen 40 yaşındaki bir yüz ile 25 yaşındaki yeğenlerinin nasıl göründüğünü merak ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Durumu hakkında net bir bilgi vermiyorlar. Yüzü nasıl oldu, ne yapıyor bilmiyoruz. Sadece uyandırıldıktan sonra bizi aradılar, ‘Durumu gayet iyi gereken her şeyi yapıyoruz’ dediler, onun dışında bilgi vermediler. Kol ve bacak nakli gerçekleşen Şevket Çavdar’ın ölümünün ardından çok huzursuz olduk.”

Yıllar sonra annesiyle görüşecek

“Cengiz için daha da endişelendik ama umarım o bu durumu hayırlısıyla atlatacak. Henüz görmemize izin vermiyorlar. Hatta annesi, kardeşi, dayısı hepsi geldiler, ama onlara da göstermediler. Sanırım yüzü henüz şiş. Doktorlar nasıl olduğunu tam olarak anlayamayacağımızı düşünüyor olabilirler.”  Cengiz Gül’ün yıllardır görüşmediği, hatta ameliyattan sonra haberi olan annesi ile de bir süre sonra görüşmesi bekleniyor.


 

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Hacettepe ÜniversitesiTürkiyeikinci yüz naklCengiz Gül

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