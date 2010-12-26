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Spor

İKİNCİ YARININ İLK HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A)

26 Aralık 2010 16:21

-İKİNCİ YARININ İLK HAFTA MAÇLARININ PROGRAMI AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A) - 26.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk hafta maçlarının programı açıklandı. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligin ikinci yarısı Beşiktaş ile Bucaspor arasında 21 Ocak Cuma günü oynanacak karşılaşmayla başlayacak. Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk hafta maçlarının programı şöyle: 21 Ocak Cuma: 20.00 Beşiktaş-Bucaspor (Fiyapı İnönü) 22 Ocak Cumartesi: 14.00 Manisaspor-Kardemir Karabükspor (Manisa 19 Mayıs) 16.00 Trabzonspor-Ankaragücü (Hüseyin Avni Aker) 17.00 Gençlerbirliği-Eskişehirspor (Ankara 19 Mayıs) 19.00 Medical Park Antalyapor-Fenerbahçe (Mardan Antalyaspor) 23 Ocak Pazar: 14.00 Kasımpaşa-Gaziantepspor (Recep Tayyip Erdoğan) 16.00 Konyaspor-Bursaspor (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk) 19.00 Galatasaray-Sivasspor (Stat daha sonra açıklanacak) 24 Ocak Pazartesi: 20.00 Kayserispor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

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