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Spor

İkinci yarıda kükreyen aslan zirveye yerleşti: Galatasaray 4 - 1 Gençlerbirliği

Galatasaray'ın golleri, Bilal (49), Chedjou (53), Yasin (68) ve Burak Yılmaz'dan (87) geldi

18 Ekim 2015 00:07

Türk Telekom Arena'da Gençlerbirliği'ni ağırlayan Galatasaray, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmanın 2. yarısında müthiş bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Sarı kırmızılı ekip bu galibiyetle puanını 17 yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, başkent temsilcisi ise 7 puanla 14. sırada kaldı.

Sarı kırmızılı ekibin gollerini 49. dakikada Bilal, 53'de Chedjou, 68'de Yasin ve 87. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz attı. Gençlerbirliği'nin golü ise 37. dakikada El Kabir'den geldi. 

Stat: Türk Telekom
Hakemler: Çağatay Şahan, Volkan Narinç, Cevdet Kömürcüoğlu

Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Hakan Kadir Balta, Chedjou, Carole, Selçuk İnan, Bilal Kısa, Rodriguez (Dk. 46 Yasin Öztekin), Sneijder (Dk. 80 Emre Çolak), Podolski, Umut Bulut (Dk. 84 Burak Yılmaz)
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet Oğuz, Kulusic, Ahmet Yılmaz Çalık, Latovlevici, Doğa Kaya (Dk. 10 Skulason), Dimitriadis, Spelmann (Dk. 46 Tomic), Djalma (Dk. 67 İrfan Can Kahveci), El Kabir, Stancu

Goller: Dk. 37 El Kabir (Gençlerbirliği), Dk. 49 Bilal Kısa, Dk. 53 Chedjou, Dk. 68 Yasin Öztekin, Dk. 87 Burak Yılmaz (Penaltıdan) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 20 Carole, Dk. 38 Selçuk İnan (Galatasaray), Dk. 21 Spelmann, Dk. 45+3 Latovlevici (Gençlerbirliği)

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