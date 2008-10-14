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İkinci yarıda açılıyoruz

19. Dünya Kupası Avrupa elemelerinde mücadele eden Türk Milli Futbol Takımı, geride kalan 3 maçtaki gollerinin tamamını karşılaşmaların ikinci yarılarında attı.

14 Ekim 2008 03:00

19. Dünya Kupası Avrupa elemelerinde mücadele eden Türk Milli Futbol Takımı, geride kalan 3 maçtaki gollerinin tamamını karşılaşmaların ikinci yarılarında attı.

Ermenistan'ı deplasmanda 2-0, Bosna-Hersek'i İstanbul'da 2-1 yenen ve yine kendi evinde Belçika ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekibin 5 golünün tamamı, müsabakaların ikinci 45 dakikalarında filelere gitti.

Ermenistan maçında 61. dakikada Tuncay Şanlı, 77. dakikada da Semih Şentürk'ün golleriyle 2-0 kazanan Türkiye, 1-1'lik Belçika maçında 31. dakikada geriye düşmesine rağmen, 74. dakikada Emre Belözoğlu'nun penaltı golüyle beraberliği yakaladı.

Son olarak da Bosna-Hersek karşısında ilk yarıyı 1-0 yenik kapatan Türk Milli Takımı, ikinci yarıda 51. dakikada Dzeko'nun kendi kalesine ve 66. dakikada Mevlüt Erdinç'in golleriyle 2-1 galip geldi.


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