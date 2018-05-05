(ikinci villanın görüntüleri)-  İKİ LÜKS VİLLAYI UYUŞTURUCU SERASI YAPMIŞLAR







Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-Erhan TEKTEN-İSTANBUL DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Büyükçekmece\'de iki lüks villaya düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekipleri villaların bazı odalarının uyuşturucu serası gibi kullandıldığı tespit ederek 4 bin kök hint keneviri ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Büyükçekmece\'de lüks iki villada hint keneviri yetiştirildiğini belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı fiziki takiple Büyükçekmece Kamiloba Mahallesi İncir Sokak ve Türkoba Mahallesi Bora Sokak\'ta bulunan 3 katlı iki villayı ortak kullanan 5 kişiyi tespit etti. Ekipler şüphelilerin yetiştirdiği uyuşturucu maddeleri satmaya hazırlandığı bilgisi üzerine villalara sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskında şebeke lideri olduğu iddia edilen A.S.(45) ile O.Z.(28), Y.S.(26), A.O.Z.(36) ve kız arkadaşı Ü.T.(22) yakalanarak gözaltına alındı.



BAZI ODALAR UYUŞTURUCU SERASI

Polis villaların içindeki bazı odaların uyuşturucu serası yapıldığını tespit etti. İki villada yapılan aramalarda yaklaşık 4 bin kök hint keneviri, uyuşturucu üretiminde kullanılan aydınlatma düzenekleri, vantilatörler ile reflektör ve uyuşturucu madde imalatı için kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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KAMİLOBA MAHALLESİ

-Binanın dış görüntüsü

-Hint kenevirleri

-Hazırlanan düzenekler

-Polis ekiplerinin incelemeleri

-Saksıların taşınması

-Genel ve detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

TÜRKOBA MAHALLESİ

-Villalardan görüntü

-Uyuşturucu seraları

-Ele geçirilen malzemeler

-Polis ekipleri

-Detaylar

05.05.2018 - 12.00 Haber Kodu : 180505050_

05.05.2018 - 12.37 Haber Kodu : 180505055_





