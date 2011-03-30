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İKİNCİ TURUN SONUÇLARI 4 NİSANDA AÇIKLANACAK PORT AU PRINCE (A.A)

30 Mart 2011 10:34

-İKİNCİ TURUN SONUÇLARI 4 NİSANDA AÇIKLANACAK PORT AU PRINCE (A.A) - 30.03.2011 - Haiti'de 20 Martta yapılan devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunun sonuçlarının,4 Nisanda açıklanacağı bildirildi. Haiti Geçici Seçim Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "Normalde seçiminin ikinci turunun ilk neticeleri 31 Martta, nihai neticeler de 16 Nisanda açıklanacaktı, ama oyların sayımı sırasında yolsuzluk ve usulsüzlük tespit edildiğinden, Geçici Seçim Konseyi ilk neticelerin yayımlanmasını 4 Nisan 2011'e ertelemeye karar verdi" ifadeleri kullanıldı. Konsey, oyların denetlenip gözden geçirildiğini belirtti. Haiti'de 28 Kasımda yapılan devlet başkanlığı seçiminin ilk turuna nazaran sakin geçen ikinci tur, siyasete yeni atılan şarkıcı Michel Martelly ile Haiti'nin eski devlet başkanlarından Leslie Manigat'ın, hukuk profesörü olan eşi Mirlande Manigat arasında geçmişti. Seçiminin olaylı ilk turunda kan akmıştı.

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