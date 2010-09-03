-İKİNCİ TUR VE FİNAL GRUBU BİLETLERİ SATIŞTA İSTANBUL (A.A) - 03.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda grup maçlarının tamamlanmasının ardından yarın başlayacak ikinci tur ile final grubu maçlarının biletleri satışa çıktı. Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak ikinci tur, çeyrek final ve yarı final maçları ile final maçı biletlerinin Biletix'ten satışa sunulduğu bildirildi. Basketbolseverler karşılaşmanın biletlerini www.biletix.com/turkey2010 internet adresinden ve Biletix gişelerinden satın alabilecekler. Biletler yarın sabah 10.00'dan itibaren Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki gişelerden de satılacak. İkinci tur, çeyrek final ve yarı final maçları ile final maçının bilet fiyatları şöyle: 2. Tur: Zone Tam Çocuk ------------------------------- 1 120 60 (TL) 2 90 45 (TL) 3 70 35 (TL) 4 50 25 (TL) 5 24 12 (TL) Çeyrek Final: Zone Tam Çocuk ------------------------------- 1 150 75 (TL) 2 110 55 (TL) 3 80 40 (TL) 4 60 30 (TL) 5 30 15 (TL) Yarı Final: Zone Tam Çocuk ------------------------------- 1 200 100 (TL) 2 140 70 (TL) 3 100 50 (TL) 4 70 35 (TL) 5 50 25 (TL) Final: Zone Tam Çocuk ------------------------------- 1 260 130 (TL) 2 180 90 (TL) 3 130 65 (TL) 4 90 45 (TL) 5 60 30 (TL)