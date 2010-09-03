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Spor

İKİNCİ TUR VE FİNAL GRUBU BİLETLERİ SATIŞTA İSTANBUL (A.A)

03 Eylül 2010 13:47

-İKİNCİ TUR VE FİNAL GRUBU BİLETLERİ SATIŞTA  İSTANBUL (A.A) - 03.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda grup maçlarının tamamlanmasının ardından yarın başlayacak ikinci tur ile final grubu maçlarının biletleri satışa çıktı. Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak ikinci tur, çeyrek final ve yarı final maçları ile final maçı biletlerinin Biletix'ten satışa sunulduğu bildirildi.  Basketbolseverler karşılaşmanın biletlerini www.biletix.com/turkey2010 internet adresinden ve Biletix gişelerinden satın alabilecekler. Biletler yarın sabah 10.00'dan itibaren Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki gişelerden de satılacak.  İkinci tur, çeyrek final ve yarı final maçları ile final maçının bilet fiyatları şöyle: 2. Tur: Zone       Tam        Çocuk  -------------------------------  1         120         60 (TL)  2          90         45 (TL)  3          70         35 (TL)  4          50         25 (TL)  5          24         12 (TL) Çeyrek Final: Zone       Tam        Çocuk -------------------------------  1         150         75 (TL)  2         110         55 (TL)  3          80         40 (TL)  4          60         30 (TL)  5          30         15 (TL) Yarı Final: Zone       Tam        Çocuk -------------------------------  1         200        100 (TL)  2         140         70 (TL)  3         100         50 (TL)  4          70         35 (TL)  5          50         25 (TL)     Final: Zone       Tam        Çocuk -------------------------------  1         260        130 (TL)  2         180         90 (TL)  3         130         65 (TL)  4          90         45 (TL)  5          60         30 (TL)

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