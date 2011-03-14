-İKİNCİ TSUNAMİ UYARISI SOMA (A.A) - 14.03.2011 - Japonya'nın kuzeydoğu sahilinde tsunami olabileceği uyarısı yapıldı ve halka yüksek yerlere çıkmaları emri verildi. Japon askerleri ve yetkilileri, Soma kentinde bu sabah çalan sirenlerle ikinci bir tsunaminin bölgeyi vurabileceği uyarısında bulunulduğunu ve halka yüksek yerlere çıkmaları emri verildiğini belirtti. Kyodo haber ajansı da, tsunami dalgalarının 3 metre yüksekliğe ulaşabileceğini duyurdu. Japonya'yı, cuma günü 8,9 büyüklüğünde deprem ve tsunami vurmuştu.