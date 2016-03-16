İkinci 'Süper Salı'nın galipleri Trump ve Clinton

ABD'de başkan adaylarının belirleneceği ön seçim sürecinde 5 eyalette yapılan ikinci 'Süper Salı'da, Demokrat Parti'den eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton 4, Cumhuriyetçi Parti'den işadamı ve emlak zengini Donald Trump 3 eyalette galip çıktı.

NTV'de yer alan habere göre, ABD’nin 45’inci liderini belirleyecek başkanlık seçimlerinde partilerin başkan adaylarının netlik kazanacağı ön seçim sürecinde ikinci “Süper Salı” heyecanı yaşandı. Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerin başkan aday adayları Florida, Ohio, Illinios, Missouri ve Kuzey Carolina eyaletlerinde delegelerin desteğini aradı.



Sonucu en çok merak edilen eyaletlerin başında gelen Florida’daki yarışı Demokratlarda Hillary Clinton kazandı. Clinton, ilk sonuçlara göre rakibi Vermont Senatörü Bernie Sanders’ı yüzde 64 oy desteğiyle geride bıraktı.



Clinton, Florida’nın ardından Ohio, Kuzey Carolina ve Illinois eyaletlerinde de kazandı. Ohio’da yüzde 56 ile gülen Clinton, Kuzey Carolina’da partililerin yüzde 54’ünün, Illinois de ise yüzde 51’inin desteğini aldı. Clinton, 1 Şubat’ta başlayan ön seçim sürecinde kazandığı eyalet sayısını 17’ye çıkardı.

Demokratların diğer aday adayı Vermont Senatörü Bernie Sanders bu seçimlerde henüz bir başarı elde edemedi. Missouri’deki yarışta Clinton’la başa baş çekişmesi devam eden Sanders’ın ilk sonuçlara göre Clinton’ın binde 2 puan gerisinde olduğu görülüyor. Eyaletteki oyların sayımının ilerleyen saatlerde tamamlanması bekleniyor.



Bugünkü sonuçlarla Sanders’la arasındaki delege farkını iyice açan Clinton, (467’si süper delege) toplam bin 561 delegeye ulaşmış durumda. Buna karşılık Sanders (26’sı süper delege) toplam 800 delegenin desteğini aldı. Partinin adaylığını kazanabilmesi için ikiliden birinin 2 bin 383 delegeyi hanesine yazdırması gerekiyor.

Trump, Rubio'nun memleketinde kazandı

Cumhuriyetçi Parti kanadında yapılan ön seçimlerde ise Florida ve Ohio büyük önem arz ediyordu. Bu iki eyalette seçimi kazanan aday adayının tüm delegeleri alacağı (winner-take-all) yerler olduğu için hem Donald Trump hem de rakipleri açısından hayati derecede önem taşıyordu. Partinin Temmuz ayında yapılacak kurultayına Florida 99, Ohio ise 66 delege gönderecek.

Emlak zengini Donald Trump, Florida’daki kritik yarışı önde tamamladı. Oyların yüzde 45’ini alan Trump, böylece eyaletteki 99 delegeyi hanesine kaydettirdi. Trump’ı yüzde 27 ile Rubio, yüzde 17 ile Teksas Senatörü Ted Cruz ve yüzde 6 ile John Kasich takip etti.



Memleketi Florida’daki yarışta Trump’ın gerisinde kalan Marco Rubio, bu sonucun ardından seçim kampanyasını askıya aldığını duyurdu.



Trump, Florida’nın yanı sıra Kuzey Carolina ve Illinois eyaletlerinde de kazandı. Bu sonuçlarla ön seçimi kazandığı eyalet sayısını 18’e yükselten Trump, 621 delegeye ulaşmış oldu.



Trump, Missouri eyaletinde ise Teksas Senatörü Ted Cruz ile büyük bir çekişme içinde. Oyların yüzde 99’unun sayıldığı eyalette Trump, binde 2 puanlık farkla yarışı Cruz’un önünde götürüyor. Missiouri’de Trump’ın mı yoksa Cruz’un mu güleceği ilerleyen saatlerde netlik kazancak.

Kasich, ilk başarısını memleketinde kazandı





Cumhuriyetçi Parti’de Ohio’daki ön seçimi ise eyaletin valisi John Kasich önde bitirdi. Bugüne kadar yapılan ön seçimlerde ilk kez galip gelen Kasich, partililerin yüzde 47’sinin desteğini aldı. Kasich, bu sonuçla eyaletteki 66 delegeyi hanesine yazdırdı. Bu sonuç bir anlamda Kasich’in yarışta kalmasını sağladı.