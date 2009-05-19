İkinci seks şantajı

İsviçreli jigolo Helg Sgarbi tarafından şantajla 16.6 milyon TL sızdırılan BMW’nin patroniçesi Susanna Klatten’e ismi açıklanmayan başka birisi tarafından da şantaj yapıldığı ortaya çıktı.

Şantajcının, Klatten’den çıplak fotoğrafı için 178 bin TL istediği belirlendi.



Münih’te yayımlanan Abendzeitung gazetesine göre Münih savcısı Anton Winkler, Klatten’e şantaj yapmak suçundan bir kişinin gözaltına alındığını ve aleyhine dava açılacağını söyledi. Gazete, Klatten’i Holiday Inn otelinde yatakta uzanmış halde gösteren fotoğrafa yer verdi ve bu fotoğrafın Klatten’in İsviçreli jigolo Helg Sgarbi ile yaşadığı ilişki sırasında çekilen video kaydından alınmış olabileceğini belirtti.



Savcı gözaltındaki kişinin Klatten’le herhangi bir ilişki yaşamadığını kaydetti. 3 çocuk annesi Klatten (46) 20 milyar TL’lik servetiyle Avrupa’nın en zengin 3. kadını. Sgarbi, Klatten’den para sızdırma suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

