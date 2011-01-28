İkinci sehven skandalı emekli albay için

T24 - Şantaj ve askeri casusluk soruşturmasının tutuklu sanığı Emekli Albay İbrahim Sezer'in telefon dökümlerine, Rus ajanı ve kadın satıcısı olduğu iddia edilen Vika isimli kadın adı ile "Vika'ya uğrayacağım" ifadesinin eklendiği iddia edildi. Polis, ifadenin "sehven" tutanağa girdiğini belirtti.

Habertürk'ün haberine göre, Hizbü-t Tahrir terör örgütü üyesi Mahmut Oğuz Kazancı'nın telefonunda kayıtlı isimlerin Ergenekon sanığı Teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin telefonuna "sehven" yüklenmesinin ardından, "şantaj ve askeri casusluk soruşturmasının bir numaralı şüphelisi Emekli Albay İbrahim Sezer'in telefon görüşmelerinin dökümlerine Rus ajanı ve kadın satıcısı olduğu öne sürülen Vika isimli bir kadının adının eklendiği iddia edildi.



O kadını tanımıyorum

Teknik takibi yapan polis tarafından soruşturmayı yürüten savcı Fikret Seçen’e gönderilen, görüşme dökümlerinin yer aldığı iletişim tespit tutanağında tutuklu sanık Albay Sezer’in 14 Temmuz 2010’da Saffet Kaplan ile yaptığı telefon görüşmesinde Rus ajanı ve kadın satıcısı olduğu iddia edilen gözaltına alındıktan sonra sınır dışı edilen Vika isimli kadının adının geçtiği ve Sezer'in "Vika’ya uğrayacağım" dediği bilgisine yer verildi.

Ancak Sezer itirazda bulunarak kadını tanımadığını bildirdi ve görüşmenin tekrar dinlenmesini istedi.



O ifade kayıtta yok

Telefon görüşmesi savcı Seçen huzurunda yeniden dinlendi. Ancak Sezer’in Vika adıyla söz konusu cümleyi söylemediği ortaya çıktı. Bunun üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, savcılığa gönderdiği yazıda "Hata olup olmadığının araştırılmasını istenilen iletişim tespit tutanağının ise sehven yazılmış olduğu tespit edilmiş ve yeniden düzenlenmiştir" dedi.



Suç duyurusu

Albay Sezer'in avukatı Mahir Işıkay yapılan hatayla ilgili olarak suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Emekli Askeri Hakim olan Işıkay, "Teknik raporların sonuçları geldiğinde, iddia edilen suçlamaların müvekkilimle hiçbir ilgisinin olmadığını da ortaya çıkacaktır." dedi.

Askeri casusluk soruşturmasında Albay Sezer’in Gölcük’teki evinde yapılan aramada, porno görüntülerinin bulunduğu çok sayıda CD ve dijital döküman ele geçirildiği öne sürülmüş ve askeri öğrencilerin de arasında bulunduğu 280 kişinin ifadesi alınmıştı.

Operasyonda fuhuş iddiasıyla yabancı uyruklar kadınlar da yakalandı. Bir kadın ise ajan iddiasıyla tutuklandı.

Kadın satıcısı olduğu iddia edilen Vika isimli Rus kadın ise sınır dışı edildi. Albay sezer tutuklanmasının ardından emekliliğe ayrıldı.



