T24 LogoT24 Logo
Dünya

İkinci sahte tercüman krizi Ebola toplantısında yaşandı

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun Ebola toplantısına işaret dili tercümanı damga vurdu

27 Ekim 2014 14:42

10 ay önce Güney Afrika'nın efsane lideri Nelson Mandela'nın cenazesine damga vuran sahte tercüman krizinin ardından ikinci vaka da New York'ta yaşandı. Ebola virüsüyle ilgili basın toplantısında görevli işaret dili çevirmeni, abartı mimikleri ve yanlış çevirisi nedeniyle gündeme oturdu.

Dünyayı alarma geçiren Ebola virüsü ile ilgili basın toplantısı düzenleyen New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun konuşması esnasında bir süre sonra salondakilerin dikkati tercümana kaydı. Konuşmaları işitme engelliler için işaret diline de çevirmekle görevli tercüman, belediye başkanından rol çaldı. Konuşmaları birebir çevirmediği anlaşılan tercümanın, uzun süre duraklayıp sonra birden garip işaretler yapması dikkatlerden kaçmadı.

Toplantıdaki basın mensupları tercümanla ilgili tweetler yağdırmaya başladı. Kimi ''kendini rock yıldızı sanıyor'' dedi, kimi ''tercüman sahte''i hbarı yaptı sosyal medyadan. Toplantı sonrası görüşü alınan uzmanlar da aynı fikirdeydi. 

ABD'de gündeme oturan tercüman vakasına ilişkin video şöyle:

ETİKETLER

tercüman vakasıebolanew yorktoplantıabdsahte tercümanişaret dilibasın mensuplarıtweet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24