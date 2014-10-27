İkinci sahte tercüman krizi Ebola toplantısında yaşandı

10 ay önce Güney Afrika'nın efsane lideri Nelson Mandela'nın cenazesine damga vuran sahte tercüman krizinin ardından ikinci vaka da New York'ta yaşandı. Ebola virüsüyle ilgili basın toplantısında görevli işaret dili çevirmeni, abartı mimikleri ve yanlış çevirisi nedeniyle gündeme oturdu.

Dünyayı alarma geçiren Ebola virüsü ile ilgili basın toplantısı düzenleyen New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun konuşması esnasında bir süre sonra salondakilerin dikkati tercümana kaydı. Konuşmaları işitme engelliler için işaret diline de çevirmekle görevli tercüman, belediye başkanından rol çaldı. Konuşmaları birebir çevirmediği anlaşılan tercümanın, uzun süre duraklayıp sonra birden garip işaretler yapması dikkatlerden kaçmadı.

Toplantıdaki basın mensupları tercümanla ilgili tweetler yağdırmaya başladı. Kimi ''kendini rock yıldızı sanıyor'' dedi, kimi ''tercüman sahte''i hbarı yaptı sosyal medyadan. Toplantı sonrası görüşü alınan uzmanlar da aynı fikirdeydi.

ABD'de gündeme oturan tercüman vakasına ilişkin video şöyle: