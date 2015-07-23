İkinci reform programı Yunan parlamentosundan geçti



Yunanistan parlamentosu gece yarısı ikinci reform programını onaylayarak kreditörleri ile üçüncü mali yardım paketiyle ilgili görüşmelerin başlatılabilmesi için koşulan şartı yerine getirmiş oldu.

Avrupa Birliği'nin kötü durumdaki bankaların tasfiyesi ve yargı reformunu kapsayan yönetmeliği böylece parlamentodan geçmiş oldu.

Muhalefet destekleyeceğini açıkladığı için reform programının parlamentodan geçmesine kesin gözüyle bakılmaktaydı.

Oylamadan önce genel kurul hararetli tartışmalara ve muhalefet ile iktidar partileri arasındaki karşılıklı suçlamalara sahne oldu.

300 milletvekilinden 230'u tasarı lehinde oy kullandı. Ana koalisyon ortağı Syriza içindeki muhalif oylarda gerileme kaydedildiği görüldü. Geçen haftaki ilk oylamada 36 koalisyon milletvekili ilk reform paketine ret oyu verirken bugünkü ikinci oylamada muhalif iktidar milletvekillerinin sayısı 36'da kaldı.

Yunanistan parlamentosundan geçen reform programı önce kreditör kurumlar Avrupa Merkez Bankası, AB Komisyonu ve Uluslararası Para Fonu tarafından incelenecek. Atina hükümetinin taahhüt ettiği reform adımlarını attığına kanaat getirildiği takdirde 86 milyar Euro'luk üçüncü yardım programıyla ilgili görüşmeler cuma günü başlatılabilecek.