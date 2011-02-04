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İKİNCİ PATLAMADA 1 CESEDE DAHA ULAŞILDI ANKARA (A.A)

04 Şubat 2011 12:24

-İKİNCİ PATLAMADA 1 CESEDE DAHA ULAŞILDI ANKARA (A.A) - 04.02.2011 - OSTİM'deki ikinci patlamanın olduğu bölgede yapılan arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi 25. Cadde'deki bir iş yerinde dün saat 19.30 sıralarında çıkan yangın ve patlamalar üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde gelen 20 kişilik bir ekip daha katıldı.  Arama kurtarma ve sivil savunma ekipleri, yer yer dumanların çıktığı iş yerinin bodrum katına inerek arama yaptı. Burada yapılan aramalar neticesinde göçük olan bölgede bir kişinin cesedine daha ulaşıldı.  Patlamanın olduğu bölgede hala dumanlar tütmeye devam ediyor.   Bu arada, yakınlarından haber alamayan bazı vatandaşların, polisin güvenlik çemberine aldığı olay yerinin dışındaki bekleyişi sürüyor. Polisin güvenlik çemberi içine aldığı alana, bölge içindeki işyeri sahipleri ve çalışanları alınmıyor.

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