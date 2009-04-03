İkinci olursak üzülmem



Trabzonspor'un golcü oyuncusu Umut Bulut, şampiyon olmayı çok istediklerini, ancak ikinciliğin de kötü bir sonuç olmayacağını söyledi.



Trabzonsporlu futbolcu Umut Bulut, Turkcell Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlamanın kendilerine çok yakışacağını belirtti.



Futbol Federasyonu'nun aylık resmi yayın organı Tam Saha dergisinin nisan sayısında röportajına yer verilen Umut, sezona başlarken ''Ligi ilk 3 sırada bitirirsek, bizim için başarı sayılır'' diye düşündüğünü, ancak şimdi fikrinin değiştiğini aktardı.



Umut Bulut, takım olarak oynadıkları futbolun kalitesinden memnun olduklarını dile getirerek, ''Şampiyonluk bize gerçekten yakışır. Oynadığımız maçlara, başarılarımıza bakıyorum da eğer şampiyon olamazsak, cidden çok üzüleceğim. İşler istediğimiz gibi gitmez ve ikinci olursak da bunu kötü bir sonuç olarak görmem doğru olmaz. Bu da bizim gibi yeni kurulmuş bir takım için başarı sayılabilir'' değerlendirmesini yaptı.





''TARAFTARIMIZ DESTEĞİNİ SÜRDÜRSÜN''



Deplasman maçlarında daha rahat oynamalarına karşın, iç sahada zorlanmalarının hatırlatılmasına üzerine, bunun dış sahada rakiplerinin daha açık oynamalarından kaynaklandığını ifade eden Umut, ''Deplasmanda daha fazla galibiyet almamızın temel nedeni, takımların kendi sahalarında oynarken bize karşı daha açık bir futbol sergilemeleri. Kendi evimizde oynadığımız maçlarda ise hücum gücümüz daha fazla olduğu için, gelen takımlar katı defans yapıyor. Bu tür maçlarda yakaladığımız fırsatları değerlendiremediğimizden sıkıntılar yaşadık. Bu da içeride puan kayıplarına neden oldu. Taraftarlarımızın geçmiş sezonlara oranla çok daha farklı olduğunu, bizim oyunumuza olumlu yönde katkı yaptıklarını tüm futbolcular hissediyor. Ligin uzun maratonunda kötü dönemlerimiz olabilir, lütfen bize destek vermeyi sürdürsünler'' dedi.



Trabzonspor'daki ilk iki sezonunda taraftar baskısından dolayı ciddi anlamda zorlandığını da aktaran Umut, ''Ama bu sezon geçmiş dönemlere nazaran daha rahatım. Hala da strese girdiğim zamanlar olur, onu da açık yüreklilikle söyleyeyim'' dedi.



''KAÇIRILAN GOLLER BASKI YARATIYOR''



Umut Bulut, maçlarda kaçırdıkları gollerin kendilerinde baskı yarattığını belirtti.



Bariz gol pozisyonlarını harcadığı konusuna katıldığını söyleyen genç futbolcu, ''Kaçırılan goller, bir sonraki maç için de baskı unsuru oluyor'' dedi.



Umut ayrıca, Trabzonspor Kulübü'nde çok mutlu olduğunu kaydederken, ''Burada inşallah şampiyonluk yaşayıp daha büyük hedeflerime ulaşmak istiyorum. Avrupa'ya gitmek bunlardan bir tanesi'' diyerek açıklamasını tamamladı.