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Ekonomi

İkinci nükleer kararı 2 ay içinde verilecek

Türkiye'de yapılması planlanan ikinci nükleer santralla ilgili olarak Çin ile görüşme yapılıyor

08 Nisan 2012 15:33

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “İkinci nükleer santral ihalesi için karar iki ay içinde verilecek” dedi.
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi temaslarda bulunmak amacıyla Çin'e yaptığı ziyarete eşlik eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'de gerçekleştirilecek, ikinci nükleer santral ihalesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

''İkinci nükleer santral ihalesine iki ay içerisinde karar vereceğiz'' diyen Bakan Yıldız, Türkiye'de yapılacak ikinci nükleer santral konusunda Güney Kore, Japon'ya Rusya ve Çin'in ön plana çıktığını belirterek, ''İkinci nükleer santrali Çin'in yapıp yapmayacağına bu gezide karar verilecek'' diye konuştu.

Bakan Yıldız, konuyla ilgili olarak Çin Enerji Bakanı ile bir görüşme yapacağını da bildirdi.

Çin, nükleer santral için önemli alternatiflerden biri olarak dikkat çekiyor. Türkiye'de yapılacak ikinci nükleer santral için Japonya, Rusya, Güney Kore ile de temaslar sürüyor.

Türkiye, bu konuda Başbakan Erdoğan'ın Nükleer Güvenlik zirvesi için Seul'de bulunduğu sırada Güney Koreli yetkililerle temaslar gerçekleştirilmişti.

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