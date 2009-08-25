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Dünya

İkinci nesil ünlüler Love dergisinde

25 Ağustos 2009 16:14

Conde Nast’ın modaya farklı açıdan baktığı dergisi Love, ünlülerin ikinci neslini incelediği 2. sayısıyla bugün piyasada.

Conde Nast yayıncılığın, Katie Grand yönetiminde çıkarttığı, yılda iki kez yayın süresi olan Love dergisinin 2. sayısı piyasaya çıktı.

"Taze Kan” temalı moda dergisi, yeni sayıda ünlülerin genç çocuklarını işliyor. <br> <br>Bugün piyasaya çıkan İngilizce derginin iki farklı kapağı var. Biri Sting’in kızı Coco Sumner’a ayrılmışken, diğeri Katie Grand’ın myspace sitesinde keşfettiği genç ve lokal bir müzisyen olan Alex Hartley.

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