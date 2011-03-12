İkinci Merve Kavakçı vakası mı yaşanacak?

T24- AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları'nın eski başkanı Hülya Kamçı, aynı partiden milletvekili aday adayı oldu. 11 yaşından beri türban taktığını söyleyen Kamçı, "milletvekili seçilmeniz halinde başınızı açmanız istenirse ne yapacaksınız?" sorusuna ise "başımı açmayı düşünmüyorum. Olacaksa böyle olacak" yanıtını verdi.

AK Parti'de 8 yıl boyunca İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini sürdüren ve 4 ay önce bu görevi bırakan Hülya Kamçı, bugün İl Başkanlığı'nda düzenlediği toplantıyla milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Kadın Kolları Başkanlığı döneminde kadınların önünü açtığını belirten Kamçı, şunları söyledi: "72 yıl sonra Balıkesir'den bir kadın milletvekilini (Ayşe Akbaş) meclise gönderdik. Artık, özgürlük noktasında, demokrasi ve demokratikleşme yolunda başörtülü bir kadının Meclis'te olmasını istiyoruz. Meclis'te başörtülü milletvekili olması yolunda toplumda bir istek olduğunu biliyoruz. Gerek sivil toplum örgütlerinin gerek kadın derneklerinin beni desteklediklerini canı gönülden biliyorum. Bunu zaten kendileri de deklare ediyor."

Hülya Kamçı, gazetecilerin "Meclis'in iç tüzüğü belli, başörtü sorununu nasıl çözmeyi düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine, şöyle konuştu:

"Artık dünya değişiyor, Türkiye de değişiyor. Ve biz bu konuda çok yol katettik. Parti tüzüğümüzde kılık kıyafetle ilgili hiçbir kısıtlama yok. Anayasa profesörleri de bu konunun bir engel teşkil etmediğini söylüyor. Yine de bu konunun toplumun mutabakatıyla aşılacağını biliyoruz. Artık, 'Yasaklarla, yolsuzluklarla ve yoksullukla mücadele edeceğiz' dediğimiz bir partimiz var.

Bu noktada yasakların kaldırılması ve benim gibi kadınların da aday olması ve mücadele etmesi için milletvekili aday adayıyım. Rabbim, Meclis'e girmeyi nasip ederse, başörtümle gireceğim. Belçika'da 2009 yılında başörtülü Mahinur Özdemir, Meclis'e girdi. Bu bizim gururumuzdur. Artık demokrasi konusunda çok yol katledildi. Yasaklarla kimsenin önünün kapanmaması ve başörtüsü konusundaki engelin aşılmasını istiyoruz. Benim gibi başörtülü kadınlar 'Ben de varım' diyerek aday olmalı."

Anayasa uzmanı Serap Yazıcı'nın partililere "Gelin, başörtünün önünü açın" dediğini, başörtülü kadınlara da "Aday olun" çağrısında bulunduğuna dikkati çeken Kamçı, "275 kadın milletvekili için kampanya düzenleyen Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) hazırladığı afişe Bengisu Karaca'nın bir fotoğrafını koyarak bu konuda öncülük yapmaya çalışıyor. Sivil toplum örgütlerinin ve kamuoyunun bu şekilde hareket etmesi ve halkın 'Meclis'te artık başörtülü kadın milletvekili olmalı' noktasına gelmesi çok güzel. Bugün kamuoyu araştırması yaptığınızda halkımız, 'Başörtülü milletvekili olmalı mı?' sorusuna 'Evet' yanıtını veriyor. Bizim başörtüyle değil başörtüsünün altındakiyle işimiz var. O beynimizdeki o enerjimiz, o donanınımız siyasi arenadaki 8 yıllık sürecimiz daha önemli" diye konuştu.



İkinci Merve Kavakçı olayı yaşanır mı?





AK Partili Kamçı, "Milletvekili seçildiğinizde, 'Başörtüsünü çıkarın' denirse ne yapacaksınız? İkinci bir Merve Kavakçı olayı yaşanır mı?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Meclis'te ikinci bir Merve Kavakçı olayı yaşanmaz. 11 yaşında başımı örttüm. 'Milletvekili oldum' diye başımı açmam hem kendimle, hem partimle, hem görüşümle çok aykırı düşecektir. Bu nedenle başımı açmayı düşünmüyorum. Olacaksa böyle olacak."