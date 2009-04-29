İkinci Lig'de Final Grubu maçları başladı



Türkiye Basketbol İkinci Ligi (TB2L) Final Grubu müsabakalarında TOFAŞ, Bornova Belediyesi’ni uzatmada 94-86 yenerken, İTÜ de Trabzonspor’u 87-85’lik skorla geçti.





Türkiye Basketbol İkinci Ligi (TB2L) Final Grubu müsabakalarında ilk tur heyecanı Konya'da yapılan müsabakalarla başladı.



Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'ndaki günün ilk müsabakasında normal süresi 77-77 eşitlikle biten maçta TOFAŞ, Bornova Belediyesi'ni uzatmalar sonunda 94-86 mağlup etti. Günün ikinci karşılaşmasında ise İTÜ, Trabzonspor'u 87-85 yendi.



Final Grubu'nda bugün Bornova Belediyesi-Trabzonspor ve İTÜ-TOFAŞ müsabakaları yapılacak.



