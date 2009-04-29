T24 LogoT24 Logo
Spor

İkinci Lig'de Final Grubu maçları başladı

29 Nisan 2009 17:42


Türkiye Basketbol İkinci Ligi (TB2L) Final Grubu müsabakalarında TOFAŞ, Bornova Belediyesi’ni uzatmada 94-86 yenerken, İTÜ de Trabzonspor’u 87-85’lik skorla geçti.


Türkiye Basketbol İkinci Ligi (TB2L) Final Grubu müsabakalarında ilk tur heyecanı Konya'da yapılan müsabakalarla başladı.

Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'ndaki günün ilk müsabakasında normal süresi 77-77 eşitlikle biten maçta TOFAŞ, Bornova Belediyesi'ni uzatmalar sonunda 94-86 mağlup etti. Günün ikinci karşılaşmasında ise İTÜ, Trabzonspor'u 87-85 yendi.

Final Grubu'nda bugün Bornova Belediyesi-Trabzonspor ve İTÜ-TOFAŞ müsabakaları yapılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24