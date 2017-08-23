İkinci kez soymaya kalkınca yakalandı

Nurettin ARKAN/ YALVAÇ (Isparta),(DHA) - ISPARTA\'nın Yalvaç İlçesi\'nde 10 Ağustos gecesi girdiği marketten sigara çalan kar maskeli soyguncu, aynı marketi 10 gün sonra ikinci kez soymaya kalkınca işyeri sahipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Gazipaşa Bulvarı\'nda hizmet veren Fatih Biracı\'ya ait tekel bayiine 10 Ağustos\'ta saat 02.00 sıralarında giren kar maskeli kişi, kapısını tekmeleyerek kırdığı işyerinden çok sayıda sigara alarak kaçtı. Daha önce de işyeri soyulan Biracı, 15 bin TL\'lik sigara çalındığını belirterek polise başvurdu. Güvenlik kamerası kayıtlarını da polise teslim eden Fatih Biracı, işyerinin yeniden soyulma ihtimaline karşı ek önlem olarak alarm taktırdı.

20 Ağustos\'ta saat 04.00 sıralarında işyeri alarmının çalması üzerine Fatih Biracı, evi işyerine yakın olan amcası Abdullah Biracı\'yı arayarak kontrol etmesini istedi. Bunun üzerine işyerine gelen Biracı, kar maskeli soygunculardan birini yakalarken suç ortağı kaçtı. Kısa süre sonra gelen polise teslim edilen soyguncunun ifadesi üzerine diğer şüpheli de yakalandı. Yalvaç Devlet Hastanesi yemekhanesinde özel şirket elemanı olarak çalışan 22 yaşındaki O.K. ve suç ortağı 19 yaşındaki A.D., sulh ceza hakimliğince tutuklandı. O.K.\'nın başka bir suçtan ertelenmiş 36 ay hapis cezasının bulunduğu, birçok hırsızlık olayının da faili olduğu tespit edildi.

Tekel bayiinin yeğenleri tarafından işletildiğini belirten Abdullah Biracı, daha önce 8 kez soyulduklarını söyledi. 10 Ağustos\'taki soygunda yaklaşık 15 bin TL\'lik sigara çalındığını belirten Biracı, \"Kamera kayıtlarına göre kar maskeli biri sigaraların bulunduğu tezgahı boşaltıp gitmişti. Biz o günden bu yana tedbirli davranıyorduk. Nitekim 20 Ağustos sabaha karşı yeğenim arayıp \'Amca soyuluyoruz\' dedi. Hemen dışarı fırladım. Yol üzerindeki bir inşaattan bulduğum sopayı alarak geldim. İçeride bir kişiyi gördüm. Kıpırdamayın deyince birden 2 kişi oldular. Kaçmaya çalışan birine müdahale ettim. Arbede çıktı ve belinden yakaladım. Yakaladığım kişi diğerine, \'Bıçağı sapla\' dedi. Ben de \'Buraya ölmeye geldim oğlum\' dedim. Bunun üzerine diğer soyguncu kaçtı. Sonra yeğenlerim ve polis ekipleri geldi. Yakaladığım şahsı polise teslim ettik. Suç ortağı da kısa sürede yakalandı\" diye konuştu.

Biracı, şüphelilerden O.K.\'nin daha önceki hırsızlıklarını da kendisinin yaptığını itiraf ettiğini belirtti.



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