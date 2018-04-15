İkinci kez dolandırılacakken banka çalışanı engelledi

Mahir ALAN/GERGER (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN\'ın Gerger ilçesinde, çiftçi Ekrem Subaşı (55), kendisini cep telefonuyla arayan ve polis olduğu yalanını söyleyen dolandırıcının verdiği hesap numarasına 2 bin 500 lira yatırdı. İkinci kez para yatırması istenen Subaşı\'nın tekrar dolandırılmasını, bankada kendisini uyaran çalışan önledi.

Gerger\'de, kimliği henüz belirnemeyen dolandırıcı, çiftçilik yapan Ekrem Subaşı\'yı telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıtarak, FETÖ soruşturmasında isminin geçtiği yalanını söyledi. Dolandırıcı, Subaşı\'dan PTT şubesine gidip, 2 bin 500 lira yatırması halinde savcılık tarafından açılan soruşturmadan isminin silineceğini belirtti. Dolandırıcıya inanan Subaşı, ilçe merkezindeki PTT şubesine gidip, verilen hesaba 2 bin 500 lira yatırdı. Bir süre sonra Subaşı\'nı ikinci kez arayan dolandırıcı, paranın yeterli olmadığını, 2 bin 500 lira daha yatırması gerektiğini söyledi. Telefonda 2 bin 400 lirasının olduğunu belirten Subaşı, parayı yatırması için bu kez Keleşan Mahallesi\'ndeki banka şubesine yönlendirildi. Bankaya giden Subaşı, parayı verilen hesap numarasına yatırmak isterken, sohbet ettiği banka çalışanı tarafından dolandırılacağı yönünde uyarıldı. Parayı yatırmaktan vazgeçen Ekrem Subaşı, jandarmaya gidip, suç duyurusunda bulundu. Savcılık 2 bin 500 liranın yatırıldığı hesaba bloke ederken, jandarma dolandırıcının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.



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