İkinci KEY ödemeleri riske girdi!

KEY’de 1.5 ay sonra yapılacak ikinci ödeme riske girdi. Para aldığı halde listeye tekrar girenler ve eksik beyanlar çalışmaları zora sokuyor.



Kamuoyunda KEY olarak bilinen Konut Edindirme Yardımı’nın (KEY) ikinci ödemesi, ‘KEY yüzsüzleri’ ve ‘kurumların eksik beyanları’ nedeniyle riske girdi. İkinci ödemeden yararlanacak olan hak sahipleri ile ilgili listenin hazırlanması için tanınan sürenin dolmasına 1.5 aylık süre kalmasına rağmen, 6 bin kurum ve kuruluştan sadece 3 bini listesini gönderdi. Ayrıca ilk ödemeden yararlananların ikinci ödemeden de yararlanmak için başvuruda bulunması liste hazırlıklarını geciktiren bir diğer neden olarak ortaya çıktı.



Daha önce 6 ay uzatılmıştı



KEY ödemelerine ilişkin yasaya göre, birinci ödemeden yararlanamayan kişilerin itirazlarının aralık ayı sonuna kadar sonuçlandırılması gerekiyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), aralık ayı sonuna kadar ikinci ödemeden yararlanacak olan hak sahipleri ile ilgili çalışmasını tamamlayamadı. Bunun üzerine 2009 yılı bütçe kanununa eklenen bir madde ile ikinci ödemeden yararlanacak kişilerin belirlenmesi için tanınan süre 6 ay uzatıldı. 6 aylık ek süre haziran ayı sonunda tamamlanıyor. Bu sürenin dolmasına 1.5 ay kalmasına rağmen, hak sahipleri ile ilgili listelerde önemli bir ilerleme sağlanamadı.



5.8 milyon kişi araştırılıyor



İKİNCİ ödeme kapsamında, 5.8 milyon hak sahibinin bilgileri taranıyor. Bu bilgilerin taranması için, belediye, şirket ve kamu kurumlarından oluşan yaklaşık 6 bin tüzel kuruluşun, hak sahiplerine ilişkin bilgileri Sosyal Güvenlik Kurumu’na göndermesi gerekiyor. Bugüne kadar sadece 3 bin kurumdan bilgi geldi. Geri kalan 3 bin kurumla ilgili yazışmalar halen devam ediyor. KEY’de yeni listenin haziran ayı sonuna kadar yetiştirilememesi halinde, 6 aylık sürenin ikinci kez uzatılması gündeme gelecek.



Parasını alan bir daha almak istiyor



İkinci KEY listesinin hazırlanmasında yaşanan aksaklıklarda, kurumlardan eksik bilgilerin gelmesi ve birinci ödemeden yararlanan kişilerin isimlerinin ikinci liste içinde bildirilmesi etkili oldu. KEY hak sahipleri ile ilgili bilgileri kontrol eden uzmanlar, ikinci KEY ödemesi için isimleri bildirilen kişiler üzerinde yaptıkları sorgulamada, bu kişilerin birinci ödeme sırasında KEY tutarlarını tahsil ettiklerini tespit etti. Bunun üzerine, yüz binlerce hak sahibinin isimleri tekrar kontrol edilerek, birinci ödemeden yararlanan kişilerin isimleri listeden çıkarıldı.

