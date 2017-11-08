İKİNCİ KAPTAN CÜNEYD YEDİCAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA
Şile açıklarında batan geminin ikinci kaptanı Cüneyd Yedican gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.
Geçtiğimiz hafta Şile açıklarında batan \'Bilal Bal\' isimli geminin ikinci kaptanı 53 yaşındaki Cüneyd Yedican\'ın cesedine, dün ulaşılmıştı. Yedican için bugün ögle vakti Beykoz Kanlıca Gazi İskender Paşa Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Yedican\'ın annesi Berrin, eşi Patricia, çocukları Dilara, Sena, Berrin Yedican ile yakınları katıldı. İkinci kaptan Yedican\'ın kızları, babalarının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp uzun süre gözyaşı döktü.
Cüneyd Yedican cenaze namazının ardından Anadolu Kavağı Mezarlığı\'nda toprağa verildi.
Görüntü Dökümü:
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-Tabutun getirilmesi
-Cenazeden görüntüler
-Ailesinin tabuta sarılarak ağlaması
-Kızlarının görüntüsü
-Oğlunun görüntüsü
-Annesi\'nin görüntüsü
-Helallik alınması
-Cenaze namazının kılınması
-Detaylar