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İkinci İmralı ziyareti askıda mı?

Ahmet Türk'ün, 3 PKK'lı kadının cenaze töreninde hava operasyonlarını eleştirmesi, ikinci İmralı ziyaretini zora soktu

24 Ocak 2013 10:35

Adalet Bakanlığı’nın Ahmet Türk ve Selahattin Demirtaş'a henüz yanıt vermediği belirtilirken, kulislere yansıyan bilgiler, ziyaretin şimdilik askıya alındığı yönünde. Neden olarak Ahmet Türk’ün açıklamaları gösteriliyor.
 
Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk'ün, 3 PKK'lı kadının cenaze töreninde hava operasyonlarını eleştirmesi, ikinci İmralı ziyaretini zora soktu.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında Türk'ü sert bir dille eleştirmesinin ardından, Ahmet Türk ve Selahattin Demirtaş'ın İmralı'ya yapması beklenen ziyaret gerçekleşmedi.

Demirtaş'tan 'süreç askıda' açıklaması gelirken, AKP ve hükümet kanadından yanıt gecikmedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, konuyla ilgili, “Hükümeti suçlayıcı, AK Parti’yi suçlayıcı ifadelerle; ‘bomba yağdırıyor’ gibi ahlaki ve siyasi açıdan meşrutiyeti olmayan, baştan aşağı yalan olan beyanlarla, farkında olarak ya da olmayarak bu süreci sabote ediyolar” şeklinde konuştu.

Bir değerlendirmede diğer gebnel başkan yardımcısı Hüseyin Çelik’ten geldi: Birilerinin İmralı’ya gitmemiş olması, bu sürecin tıkandığı anlamına gelmez. Tıkamadık, tıkamayacağız. Kimse bunu sabote etmesin. Yapıcı katkıda bulunmuyorsa sussun.

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ise, "Devlet görüşeceğini görüştü. İkinci bir görüşme olmadan ilerleme mümkün değil. Öcalan, Ahmet beylere 'eşbaşkanlar gelmeli' demiş. Öcalan ikinci gidişte yol haritasını açmak isteyecek. Bu olmadan askıdadır. Başbakan'ın 'ben istediğimi gönderirim' tavrından da vazgeçmesi lazım" değerlendiremsi geldi.

Başbakan Erdoğan ile Ahmet Türk arasındaki polemik, Türk'ün 3 PKK'lı kadının cenaze töreninde hava operasyonlarını eleştirmesiyle başlamış, Erdoğan buna, "Başbakan’ın samimi olarak geliyor adaya gönderiyoruz. Sen adadan dönünce zehir zemberek konuşuyorsun, bu olmaz" yanıtı vermişti.

Türk de, "Sayın Başbakan hassasiyet isterken, kendilerinin de bu sürece karşı çok hassas davranması gerektiğinin mesajını vermeye çalıştım" demişti.

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