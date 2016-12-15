İkinci Halep konvoyu muhaliflerin kontolündeki bölgeye ulaştı

Suriye rejiminin Rusya'nın havadan desteğiyle kontrolü ele geçirdiği Halep'te, üzerlerine ateş açılması sonrası duran sivil konvoy yeniden harekete geçti. Suriyeli muhalifler atışların rejime bağlı Şii milisler tarafından gerçekleştirildiğini iddia etmiş, Rusya ise saldırıyı muhaliflerin yaptığını açıklamıştı. Birleşmiş Milletler, Halep'in doğusundan yaklaşık 50 bin kişinin tahliye edilmesinin planlandığını ve tahliye edilen sivillerin çoğunun Suriye'nin batısındaki İdlib'e, bir kısmının da Türkiye'ye götürüleceğini duyurmuştu. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "20 otobüs ÖSO bölgesine girdi. Talep gelirse kamp oluşturacağız" ifadelerini kullandı.Kaynak, "80-100 bin sivilin tahliyesi olabilir" ifadelerini kullandı.

Halep'ten çıkan ikinci tahliye konvoyu, muhaliflerin kontrolündeki batı Halep kırsalına vardı. Tahliye edilenlerin sivil ve muhaliflerin sayısı 2 bin 284'e ulaştı.

Bölgedeki BBC muhabiri, ağır yaralıları taşıyan bazı ambulansların Türkiye sınırına yaklaştıklarını bildirdi.

"5 bin muhalif ve ailelerinin tahliyesi için operasyon başladı"

Milliyet'te yer alan haber göre, ambulanslar ve yeşil otobüsler muhalifleri kentin doğusundan çıkarıyor. 951 sivili taşıyan ilk konvoy, batıda muhaliflerin kontrolündeki bölgeye ulaştı. Hemen ardından ikinci kovoyun da bölgeden hareket edeceği açıklandı. Rusya, 5 bin muhalif ve ailelerinin tahliyesi için operasyonun başladığını resmen açıkladı.

İran'ın tahliye şartları arasında yer alan batıdaki İdlib'de muhalifler tarafından kuşatma altında tutulan iki Şii köyünden de tahliyeler başladı. Söz konusu köyler Fua ve Kefreyya.

Sabah başlayan tahliyede hastaları taşıyan ilk konvoy kentin batısına doğru hareket ederken keskin nişancı ateşine hedef oldu. Rejimi destekleyen milislerin saldırısında bir kişi öldü. Konvoy kentin doğusuna geri döndü.

Türkiye, tahliye edilen siviller için Suriye'de bir kamp kurmaya hazırlanıyor. Sınır kapılarında da ambulanslar hazır bekletiliyor.

Suriye rejiminin Rusya'nın havadan desteğiyle kontrolü ele geçirdiği Halep'te yaşanan olayların akışı şöyle:

23:15: Halep'ten ayrılan konvoylarda yer alan 17 yaralı tedavi edilmek üzere Türkiye'ye getirildi.

22:00 Halep'ten çıkan ikinci tahliye konvoyu, muhaliflerin kontrolündeki batı Halep kırsalına vardı. Tahliye edilenlerin sivil ve muhaliflerin sayısı 2 bin 284'e ulaştı.

21:00: 200 yaralıyı taşıyan ilk konvoyun muhaliflerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasının ardından ikinci konvoy da bölgeye vardı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sivilleri taşıyan 16 otobüslük ikinci konvoyun muhaliflerin kontrolündeki bölgeye girdiğini açıkladı.



Çavuşoğlu, üçüncü konvoyun da hareket için hazırlandığını belirtti.

17.05 : 951 sivili taşıyan ilk konvoy, riskli bölgeyi geçerek batıda muhaliflerin kontrolündeki bölgeye ulaştı.

16.55 : Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Halep'ten 50 bin kişinin ayrılmasının beklendiğini ve tahliyenini iki üç gün içinde tamamlanacağını söyledi.

16.40 : Suriyeli resmi yetkililer, 15 otobüsten oluşan ikinci konvoyun da hareket edeceğini açıkladı.

16.30 : Halep'te tahliye konvoyunun ayrıldığı sırada gökyüzünden jetlerin geçmesi paniğe yol açtı. BBC yapımcısı Riam Dalati'nin paylaştığı videoda, insanların yere yattığı görülüyor. Anadolu Ajansı, savaş uçaklarının ilk tahliye konvoyunun güzergahında yer alan Raşidin bölgesine saldırdığını bildiriyor.

16.20 : Suriye devlet televizyonu, ilk konvoyla kentin doğusundan 951 sivilin ayrıldığını dünyaya duyurdu. Sivilleri 21 otobüs ve 19 ambulans taşıyor.

15.50 : BM'nin Suriye'deki İnsani Yardım Koordinatörü Jan Egeland, tahliye işleminin üç aşamada yapılacağı bilgisini verdi. İlk adımda hasta ve yaralılar, ardından siviller ve son olarak da silahlı muhalifler Halep'in doğusundan ayrılacak. Egeland, "Ruslar çabuk, bürokratik olmayan bir operasyon olacağını ve tahliye edilenlere zarar verilmeyeceğini söylediler" dedi. BM yetkilisi, "Bu savaş uluslararası ilişkiler tarihinde kara bir sayfa olacaktır. Halep'in inşası dört bin yıl ve yüzlerce kuşak sürdü ve bir kuşak dört yılda tahrip etti" ifadesini kullandı.

15.35 : Rusya, muhalifleri taşıyan ilk otobüs konvoyunun Halep'ten ayrıldığını duyurdu. Reuters haber ajansı, 10 ambulans ve yeşil otobüslerin hareket ettiğini bildiriyor. Suriye devlet televizyonu da, ambulansların ve otobüslerin görüntülerini canlı olarak ekrana getiriyor.

15.30 : Yaralıları taşıyan ilk tahliye konvoyu, rejimin kontrol noktasından geçti. Rejim bölgesindeki yeşil otobüslere nakledilecek yaralılar, İdlib'e götürülecek.

15.20 : Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Halep için ABD ile yapılan ateşkes görüşmelerinin askıya alındığını açıkladı.

15.15 : Halep'ten ayrılmaya hazırlananlar, rejime veda mesajları yazıyor. Onlardan birinde bir muhalif 'Halep'e geri döneceğiz. Enkaza dönmüş binalarımız bizim direncimizi ve sizin suçlarınızın tanığı' yazıyor.



15.10 : Suriye'deki yarı resmi bir televizyon, muhaliflerin rejimin kontrolündeki bölgelere roket fırlattığını duyurdu.

15.05 : Avrupa Birliği, Rusya ve İran'a sivillerin korunması için çağrı yaptı. AB Dışişleri Temsilcisi Federica Mogherini, "Kelimenin tam anlamıyla gece gündüz, başta Doğu Halep olmak üzere sivillerin korunmasını garanti altına almak için çalışıyoruz" dedi. Mogherini, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le görüştüğünü söyledi.

15.00 : Birleşmiş Milletler, Halep'in doğusundan yaklaşık 50 bin kişinin tahliye edilmesinin planlandığını bildiriyor.

14.55 : Birleşmiş Milletler, tahliye edilen sivillerin çoğunun Suriye'nin batısındaki İdlib'e, bir kısmının da Türkiye'ye götürüleceğini duyurdu.

14.50 : BBC'den Riam Dalati, ağır yaralıları taşıyan bazı ambulansların Türkiye sınırına yaklaştıklarını ve yaralıların Türkiye'deki hastanelerde tedavi edileceğini bildiriyor.

14.40 : BBC Türkçe, yaz mevsiminden bu yana silahların susmadığı Halep'te son üç aydaki çatışmaların seyrini gösteren bir harita yayımladı.