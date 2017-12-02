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 (ikinci güvenlik kamerası görüntüsüyle) BAĞDAT CADDESİ'NDEKİ KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

-Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı

02 Aralık 2017 14:09

-Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı. 
 
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Hakan KAYA-Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA 
Kadıköy Bağdat Caddesi\'nde sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce önünde seyreden motosiklete ardından da park halindeki araca çarparak durabildi. Kazada motosikletteki bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Kadıköy Bağdat Caddesi, Erenköy Kavşağı\'nda saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametinde ilerleyen Ömer Faruk Sarı, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.  Otomobil önce önünde seyreden ve iki kişinin bulunduğu motosiklete ardından da park halindeki araca çarparak durabildi. 
 
YOLA SAVRULDULAR
Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce yolda sürüklenirken, motosikletteki Eren Çalışır ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi  yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan ismi henüz öğrenilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır şekilde yaralanan 16 yaşındaki Eren Çalışır ise ambulansla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. 

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazaya neden olan sürücü Ömer Faruk Sarı ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kaza nedeniyle Bağdat Caddesi Kadıköy istikameti araç trafiğine kapatıldı. Cenazenin kaldırılmasının ve  kazaya karışan aracların çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından Bağdat Caddesi yeniden araç trafiğine açtı.

Görüntü Dökümü:
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GÜVENLİK KAMERASI 
- Kaza anından görüntü (iki farklı açı)

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- Cenazeden görüntü 
- Ambulanstan görüntü 
- Kaza yapan araçlardan görüntü 
- Motosikletin görüntüsü 
- Polis ekiplerinden görüntü 
- Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü 
- Görgü tanığı ile röportaj
- Genel ve detaylar 
- Kapalı yoldan görüntü
- Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması 
- Cenazenin kaldırılması
- Kazaya karışan araçların kaldırılması
- Yolun trafiğe açılması

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