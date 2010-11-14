'İkinci golü Atatürk attı, maç 2-2 bitti'

T24 - İsrail Futbol Federasyonu’nun internet sitesinde, Atatürk’ün 1915 yılında İsrail’in eski liman kenti Yaffo’da Sultan’ın takımı ile Maccabi Tel-Aviv takımları arasında yapılan ve 2-2 sonuçlanan maçta ikinci golü attığını duyurdu

Atatürk’ün bugüne kadar hiç bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı. Bu ilginç yönünü ortaya çıkaran İsrail Futbol Federasyonu’nun internet sitesi.

Vatan gazetesinin haberine göre, Federasyon'un internet sitesinde 1915 yılında Sultan’ın izniyle yapılan Maccabi Tel-Aviv'le oynanan ve 2-2 biten maçta Sultan’ın takımının ikinci golünü Mustafa Kemal’in attığı öne sürüldü. Federasyon'un sitesinde yer alan haber şöyle:

“Tevrat’ta yer alan ve merkezi Yeruşalayim (Kudüs) olan Erets Yisrael topraklarına yerleşen İsrailoğulları, David A’Meleh ve Şlomo A’Meleh’in (Hz.Davud ve Hz.Süleyman’in) yönetimlerine sahne olan Erets Yisrael’in en eski Liman şehri Yaffo veya Yafa'dır.



İkinci ziyarette

Yafo, İsrail topraklarına deniz yoluyla gelenlerin kapısı niteliğinde, Osmanlı hakimiyeti altında olan Filistin bölgesinin bir parçasıydı. 1906 yılının sonlarına doğru Yafo limanına gelen bir Fransız gemisinden inen ilginç yolcular arasında, Mustafa Kemal Atatürk de vardı. Mustafa Kemal, Osmanlı idaresinde görevli yüksek rütbeli bir arkadaşını ziyarete gelmişti.

Gemiden inerken Mustafa Kemal'in dikkatini, sahilde top koşturan gençler çekmişti. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Mustafa Kemal, futbolu seven ve fırsat buldukça futbol oynayan bir kişiydi. 1895 Yılında İstanbul’da kurulan Maccabi (Makabi) spor klübünün idarecileriyle iyi ilişkiler içinde olan Mustafa Kemal, Sultan’ın iznini alarak, 1915 yılında tekrar ziyarete geldiği Yaffo şehrinde, kendisinin de kadroda yer aldığı Sultan’ın futbol takımı ile Maccabi Tel-Aviv takımları arasında yüksek bir seyirci kitlesi önünde 2 - 2 lik bir skorla sonuçlanan çok heyecanlı bir maç oynandı. Bu maçta, iyi bir komutan olduğu kadar, iyi bir futbolcu olduğunu, maçın beraberlik golünü atarak en iyi bir şekilde kanıtlayan kişi, Mustafa Kemal Paşa olmuştur. Aradan iki yıl geçmiş ve birinci dünya savaşı patlak vermiştir. Osmanlı devletinin hakimiyeti altında olan Yafo, Tel-Aviv ve diğer şehir ve köylerde yaşayan Yahudi gençler, Osmanlı saflarında savaşmak üzere silah altına alınarak, Mustafa Kemal Paşa ile omuz omuza çarpışarak, kimileri gazi, kimileri şehit olmuşlardı. Bu dönemde Yafo ve Tel-Avivde spor ve futbol etkinlikleri, gençlerin sılah altına alınmaları nedeniyle çok azalmıştı. Ne diyelim, Vatanlarımız sağ olsun...”



‘Hayalleri güçlü'

Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu “1915 yılında Atatürk’ün futbol oynadığı iddia ediliyor ancak bunun imkanı yok. Çünkü o tarihte Çanakkale Savaşı var; ölüm kalım savaşı. Bu tarihte böyle bir şeyin olma ihtimali yok. Bu iddiayı atanların hayal güçleri iyi ancak tarih bilgileri ise çok kötü” görüşünde.

Prof. Dr. Halil Berktay ise bildiğimiz tarih ile bu iddianın birbirine ters düştüğünü söylüyor: “1914 yılının sonlarından itibaren Çanakkale’de abluka başlıyor. 18 Mart 1915’te denizden ilk zorlama girişimi oluyor. 6 Ocak 1916’ya kadar abluka kesintisiz devam ediyor. Bu şartlar altında başını kaşıyacak vakti olmayan Atatürk’ün bugünkü İsrail topraklarında futbol oynadığını iddia etmek bildiğimiz tarih ile çelişiyor. Olacak şey değil, bu iddiayı duyunca çok çok şaşırdım.”



