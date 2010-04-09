İkinci Geceyarısı Ekspresi!

T24 - Taciz suçlamasıyla yargılanan Alman Marco Weiss’ın Türkiye’deki tutukluluk günleri film oluyor



Yönetmen Oliver Dommengent’un çekeceği filmde Marco’nun cezaevi arkadaşını Türk oyuncu Bülent Sharif canlandıracak. Marco’yu kimin canlandıracağı ise henüz belli değil. Film için Fas’ta set kurulacak.



Antalya’da 3 yıl önce İngiliz kızı Charlotte M.’ye tacizde bulunduğu suçlamasıyla yargılanan Alman Marco Weiss’ın Türkiye’de tutukluluk günleri film oluyor. Bild gazetesine konuşan yapımcı Ica Souvignier, şu an hazırlık yaptıklarını, yazın çekime başlayacaklarını söyledi.



Türkiye’de 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan ve cezası tecil edilen Weiss Antalya’da tutuklu kaldığı günleri “Türk cezaevinde 247 günüm” adlı kitabında anlatmıştı. Kitapta Marco şu ifadeleri kullanmıştı: “Geceleri ter içinde uyanmak ve sabahları bitkin olmak bana işkence gibi geliyordu. Gündüzleri de karabasan sürüyordu. Hücre dar ve kor gibi sıcaktı. 36 erkek sifonu olmayan bir tuvaleti paylaşıyorduk. Duvarlar küf doluydu. Yatak çarşafları arasında börtü böcekler vardı. Şiddet ve uyuşturucu günün rutiniydi. Hapishanedeki sekiz ayı aşan süreyi korku, şüphe, iğrenme, kendini gizleme ve hayatta kalma mücadelesi içinde geçirdim. Diğer tutukluların tecavüz suçlamasıyla hapiste olduğumu öğrenirlerse kötü muamale göreceğimden ve dövüleceğimden çekindim. Yemek iğrençti. Hapishane tayını midemi guruldatıyordu. Çoğu kez tuvalette boşaltıyordum. Gömlek ve pantolonlarım zayıflıktan sarkmaya başladı. Hayalet gibi zayıfladım.”



Marco Weiss, 15 Aralık 2007’de tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmiş ve aynı gün Alman TV kanalı RTL’nin kiraladığı özel uçakla ülkesine dönmüştü.









