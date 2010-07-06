İkinci Gazze filosuna 9 bin gönüllü

T24 - Gazze'ye insani yardım götüren gemilere 31 Mayıs'ta uluslararası sulardaki kanlı İsrail saldırısına rağmen hazırlıkları süren ikinci filoya katılmak için 9 binden fazla gönüllü başvurdu.



"Gazze Kuşatmasını Sonlandırmak İçin Avrupa Kampanyası" adlı, merkezi Brüksel'de bulunan sivil toplum inisiyatifinden yapılan açıklamada, Avrupa ülkelerinden 7 geminin katılacağı "Gazze'ye Özgürlük Filosu 2"nin "gönüllü ve gemi sayısıyla İsrail'i şaşırtacağı" belirtildi.



Açıklamada, üç haftadır devam eden başvurularda gönüllü sayısının 9 bini aştığı ve her gün artmaya devam ettiği, daha önce Ağustos başında yola çıkması planlanan gemilerin hareketinin yoğun başvuru nedeniyle birkaç gün ertelendiği kaydedildi.