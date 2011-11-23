-İkinci ''Ergenekon''da tahliye İSTANBUL (A.A) - 22.11.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından Üsteğmen Taylan Özgür Kırmızı tahliye edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık ve avukatların taleplerine ilişkin alınan ara kararlar, Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese tarafından açıklandı. Buna göre mahkeme heyeti, dosya kapsamı, delil durumu ve cezaevinde kalınan süreyi dikkate alarak, Ocak 2009'dan beri tutuklu bulunan Üsteğmen Taylan Özgür Kırmızı'nın tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, Kırmızı hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu. Taylan Özgür Kırmızı, sanıklardan İbrahim Şahin'den ele geçirilen ve suikast timi olduğu iddia edilen S-1 listesindeki subayların ismini temin ederek, Şahin'e vermekle suçlanıyordu. Mahkeme, Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ın da aralarında bulunduğu 17 sanığın tutukluluk halinin ise devamına karar verdi.