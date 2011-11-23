T24 LogoT24 Logo
Gündem

İkinci ''Ergenekon''da tahliye İSTANBUL (A.A)

23 Kasım 2011 01:13

-İkinci ''Ergenekon''da tahliye  İSTANBUL (A.A) - 22.11.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanıklarından Üsteğmen Taylan Özgür Kırmızı tahliye edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık ve avukatların taleplerine ilişkin alınan ara kararlar, Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese tarafından açıklandı. Buna göre mahkeme heyeti, dosya kapsamı, delil durumu ve cezaevinde kalınan süreyi dikkate alarak, Ocak 2009'dan beri tutuklu bulunan Üsteğmen Taylan Özgür Kırmızı'nın tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, Kırmızı hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.  Taylan Özgür Kırmızı, sanıklardan İbrahim Şahin'den ele geçirilen ve suikast timi olduğu iddia edilen S-1 listesindeki subayların ismini temin ederek, Şahin'e vermekle suçlanıyordu. Mahkeme, Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ın da aralarında bulunduğu 17 sanığın tutukluluk halinin ise devamına karar verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24