-İKİNCİ ''ERGENEKON''DA 84. DURUŞMA İSTANBUL (A.A) - 30.09.2010 - İkinci ''Ergenekon'' davasının 84. duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen davanın bugünkü duruşmasına, gazeteci Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 26 sanık katıldı. Tutuklu yargılanan eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, İbrahim Özcan, Mustafa Dönmez, Oğuz Bulut ve Taylan Özgür Kırmızı ise duruşmaya gelmedi. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Nihat Taşkın, duruşmada çapraz sorgusu yapılan tutuklu sanık Mehmet Ali Çelebi'ye, ''Savunmanızda Atatürk'ün sözleri, devrimleri ve ilkelerinin suç olarak görüldüğünden bahsettiniz'' dedi. Çelebi de bunların iddianame ve eklerine konulduğu için suç olarak görüldüğünü ifade ederek, iddia makamı tarafından Atatürk ile ilgili olan her şeyin suç olarak sayıldığını ileri sürdü. Savcı Taşkın ise ''lobi'' ve ''devletin yeniden yapılanması'' gibi ''Ergenekon'' belgelerinde Atatürk ile ilgili resimlere, yazılara yer verildiğini, Cumhuriyet'in kurulmasıyla ilgili bir başlık altında da sızma stratejilerinden söz edildiğini dile getirerek, ''Bunların bu şekilde olması, meşru olduğu sonucunu çıkarmıyor. Zaten bunları kabul eden de yok. Mustafa Kemal Atatürk'ün adının geçtiği her şey suç olarak görülmedi. Bu anlatımlarınıza son verin. Altı çizildiğinde bundan böyle bir sonuç çıkmaz'' dedi. Duruşma, Çelebi'nin çapraz sorgusuyla devam ediyor.