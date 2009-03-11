İkinci Ergenekon iddianamesi mahkemede!

56 sanık var, 77 dosya ayrıldı

İddianameyi oluşturan beş bölüm

'Eruygur ve Tolon TBMM ve hükümeti yıkmaya teşebbüs ettiler'



İkinci iddianame 8 ayda yazıldı

13 kişiye darbe girişimi suçlaması

Ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacaklar

Mahkeme inceleyecek

Eruygur ve Tolon örgüt lideri



Adil Serdar Saçan’a 15 yıl istendi

PKK bağlantısı



33 erin katli iddianamede





Mitinglerin beyin takımı iki emekli general





Cumhuriyet mitingleriyle darbeye zemin hazırlandı



El Kaide’ye de sızmışlar

‘Sivas olayı da Ergenekon bağlantılı’



İlk iddianamedeki suçlamalar

İlk 5 dalgada 86 sanık

İlki 2 bin 455 sayfaydı

63 duruşma yapıldı

İşte ek iddianamedeki sanıklar

3’üncü iddianameyi bekleyenler



12 Haziran 2007 tarihinde İstanbul Ümraniye ilçesinde bir evde ele geçirilen patlayıcı maddeler sebebiyle başlatılan Ergenekon davasının ikinci iddianamesi de tamamlandı.1909 sayfalık iddianamede örgüt yöneticisi olmakla suçlanan emekli generaller Hurşit Tolon ve Şener Eruygur hakkında 13’er kez müebbet hapis istendi.İddianameye göre gazeteciler Mustafa Balbay, Tuncya Özkan, Gürbüz Çapan ile Adil Serdar Saçan da örgütün yöneticisi.‘Örgüt, PKK, Hizbullah, DHKP-C, El Kaide’yle bağlantılı. Sivas katliamı ve Eşref Bitlis ile Sabancı suikastlerinde parmağı var...’İddianamede 21 tutuklu, 35 tutuksuz olmak üzere 56 şüpheli olduğu ifade edilen açıklamada, yakın tarihlerde soruşturmaya dahil edilen 48 tutuklu, 29 tutuksuz olmak üzere 77 şüpheli hakkındaki soruşturma evrakının tefrik edildiği (ayrıldığı) ve bunlar hakkındaki soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.6, 7 ve 8. dalga gözaltı operasyonlarını kapsayan ikinci iddianamede 12 kişi "örgüt yöneticiliği" ile suçlanıyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 12 Haziran 2007'de başlatılan ve izleyen dönemde genişletilerek sürdürülen soruşturmayla ilgili olarak 10 Temmuz 2008'de açılan birinci kamu davasından sonra sürdürülen soruşturmanın ikinci aşamasının tamamlandığı anlatıldı.Açıklamada, toplam 1909 sayfalık iddianamenin 5 bölümden oluştuğu belirtildi.Açıklamaya göre iddianame şu bölümlerden oluştu:1- Birinci bölümde "Ergenekon" soruşturmasının ilk aşamasıyla birinci iddianamenin özeti yapıldı.2- İkinci bölümde soruşturmanın sonraki aşamaları ve varlığı iddia edilen "Ergenekon" örgütü anlatıldı.3- Üçüncü bölümde "örgütün işlediği suçlar genel olarak ve topluca" anlatıldı.4- Dördüncü bölümde örgütün diğer faaliyetleri, PKK, Dev-Sol, DHKP-C, Hizbullah, El Kaide ve medya ile ilişkileri anlatıldı, sivil toplum ve medya kuruluşlarıyla ilişkileri üzerinde duruldu.5- Beşinci bölümde iddianamede yazılı şüphelilerin bireysel eylemleri ve bu eylemlerin oluşturduğu suçlar ve sevk maddeleri ile hukuki durumları ele alındı.İkinci iddianamede emekli generaller Hurşit Tolon ve Şener Eruygur, hükümeti yıkmaya teşebbüs etmekle suçlanıyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, şüpheliler hakkındaki suçlara ilişkin bilgiler, isim açıklanmadan şöyle verildi:"2 şüpheli hakkında 'örgüt yöneticisi olmak', 'cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik', 'devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belgelerini kullanmak', 'devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etmek', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek', 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından' ve örgütün üst düzey yöneticileri olduklarından yasa gereği örgüt üyelerinin işledikleri suçlardan,2 şüpheli hakkında 'örgüt yöneticisi olmak', 'cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik', 'devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belgelerini kullanmak', 'devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etmek', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek', 'resmi evrakta sahtecilik' suçlarından,4 şüpheli hakkında, 'örgüt yöneticisi olmak', 'cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs', 'askeri itaatsizliğe teşvik', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek', 'adil yargılanmayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından,1 şüpheli hakkında 'örgüt yöneticisi olmak', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek' suçlarından,3 şüpheli hakkında 'örgüt üyesi olmak', 'cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs', 'devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etmek', 'patlayıcı madde bulundurmak', 'yasaklanan bilgileri temin etmek' suçlarından,3 şüpheli hakkında 'örgüt yöneticisi olmak', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasına kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs' suçlarından,37 şüpheli hakkında 'örgüt üyesi olmak', 'yasaklanan bilgileri temin etmek', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmek', 'uyuşturucu madde bulundurmak', '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından,4 şüpheli hakkında 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlarından kamu davası açılmıştır."Açıklamada, yasa gereği iddianame, mahkeme tarafından kabul edilinceye kadar soruşturmanın içeriğiyle ilgili gizlilik kuralının devam ettiği vurgulandı.Ergenekon davası ile ilgili ilk iddianame, soruşturma başladıktan yaklaşık 13 ay sonra , 14 Temmuz 2008 tarihinde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulmuştu. İkinci iddianame ilkinden yaklaşık sekiz ay sonra tamamlanabildi.Başsavcılık açıklamasında, bazı beklentilerin aksine, Emekli Oramiral Özden Örnek'e ait olduğu iddia edilen darbe günlükleri ile ilgili bir ifade bulunmaması dikkat çekti.İddianamede 13 kişi "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" ile suçlandı.3 kişiyse "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasına kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" ile suçlandı.Türk Ceza Kanunu'nun 311. Maddesi'ne göre, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılıyor.312. Madde ise aynı suçun hükümete karşı işlenmesini ele alıyor. Maddede "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs eden kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir" deniyor.İkinci iddianamenin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaşmasının ardından mahkeme heyeti 15 gün boyunca dosyayı inceleyecek. Dosyanın yeterli görülmememesi halinde mahkeme heyeti, savclıardan eksiklerin giderilmesini isteyecek. İddianamenin yeterli görülmesi halindeyse duruşma aşamasına geçilecek.İddianamede Orgeneraller Şener Eruygur ve Hurşit Tolon başta olmak üzere 12 kişi örgüt yöneticisi olmakla suçlandı. Örgüt yöneticisi olmakla suçlanan 12 kişi arasında yer alan Eruygur ve Tolon “Örgüt lideri” olarak anıldı.Savcıya göre örgütün diğer yöneticileri şöyle: İstihbarat Daire eski Başkanı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, gazeteci Tuncay Özkan, muazzaf subaylar Mehmet Ali Çelebi, Noyan Çalıkuşu, Eren Mumcu, Hasan Hüseyin Uçar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele eski Müdürü Adil Serdar Saçan, gazeteci Mustafa Balbay, Esenyurt eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan ve albay Atilla Uğur. Saçan dışındaki 9 kişi hakkında cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi ve TC Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini engellemeye teşebbüs suçunu düzenleyen TCK’nın 312. maddesine dayanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca bu on kişi için TCK’nın başka maddelerine dayanarak 3 ile 15 yıl arasında çeşitli hapis cezaları da istendi.Savcı Saçan için ise örgüt yöneticisi olmak ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmetle suçlandı. Saçan hakkında örgütte yönetici olmaktan 15 ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydetmekten 3 yıl talep etti.Geriye kalan 44 kişiden 3’ü hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, 41 kişi hakkında ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.Savcılar “terör örgütü” olarak niteledikleri Ergenekon’un, diğer terör örgütleriyle olan bağlantılarına geniş yer ayırdı.Operasyonlarda ele geçirilen belgeler ve Tuncay Güney gibi isimlerin gündeme taşıdığı iddialar ışığında PKK-Ergenekon ilişkisinin irdelendiği iddianamede, bu iddianın çok sayıda gizli tanık ifadesine de dayandırıldığı öne sürüldü. Birçok PKK sanığı bu bağlantı için savcılığa başvurdu. İfadesi alınan sanıklardan bir bölümü gizli tanık oldu. Gizli tanıkların verdiği bilgiler ve bazı operasyonlarda ele geçirilen belgeler ve adı anılan olaylarla ilgili dava dosyalarından elde edilen veriler bilgiler ışığında, terör örgütü PKK’nın birçok eyleminin Ergenekon bağlantılı olduğu iddiasına yer verildi. Bu eylemlerin perde arkasındaki aktörlerin de aralarında asker kökenli isimlerin de bulunduğu Ergenekon sanıkları olduğunun altı çizildi. İddianamede, “PKK’nın bazı kadrolarını, Ergenekon örgütü yönetiyor” denildi.PKK-Ergenekon ilişkisine yönelik en en önemli iddialardan biri 1993’te Bingöl-Elazığ karayolunda 33 erin şehit edilmesi. Aynı iddia paralelinde Diyarbakır Koşu Yolu Parkında meydana gelen patlama ile General Bahtiyar Aydın’a yönelik Lice’de gerçekleştirilen Suikast de iddianamede yer aldı.Eruygur ve Tolon hakkında cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi ve TC Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasına kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs suçunu düzenleyen TCK 312’den 13 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve işledikleri diğer suçlardan dolayı da 54 yıl hapis cezası istendi. Tolon ve Eruygur örgüt lideri oldukları için de yasa gereği örgüt üyelerinin işledikleri diğer tüm suçlardan da sorumlu tutuldu. Tolon ve Eruygur hakkında istenen cezanın bu şekilde yüzlerce yılı (993 yıl) bulabileceği ifade edildi. Bu durumda Tolon ve Eruygur için toplam 13 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1047 yıla kadar hapis istendiği tahmin ediliyor. İddianamede cumhuriyet mitingleri kastedilerek “Bu mitinglerin beyin takımı da Eruygur ve Tolon” denildi. Şener Eruygur ile Hurşit Tolon, 1 Temmuz 2008’deki operasyonda gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı. Eruygur tutuklu bulunduğu hapishanede düşerek beyin kanaması geçirmiş ve uzun bir tedavi sürecinin ardından tahliye edilmişti. GATA’da tedavi gören Hurşit Tolon hakkında da geçtiğimiz günlerde tahliye kararı çıkmıştı. Her iki isim için yurtdışına çıkış yasağı bulunuyor.İddİanamede 22 Temmuz seçimleri öncesinde düzenlenen “Cumhuriyet Mitingleri” nin darbeye zemin hazırlamak amacıyla yapıldığı iddiasına yer verildi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok kentte yüzbinlerce yurttaşın katılımıyla gerçekleştirilen Cumhuriyet Mitingleri ile “Hükümetin düşürülmeye çalışıldığı” iddiasına dikkat çekildi. İddianamede, “Bu mitinglerin beyin takımını da emekli Orgeneraller Şener Eruygur ve Hurşit Tolon oluşturuyor” denildi. Savcı iddialarını o süreçte yapılan telefon görüşmeleri ve elde edilen diğer bazı delillere dayandırdı.İddianamede ayrıca Ergenekon’un ilişkili olduğu diğer örgütler de sıralandı. Ergenekon’un DEV-SOL, DHKP-C ve Hizbullah ile “derin” ilişkiler içinde olduğu, bu örgütlerin işlediği birçok eylemin Ergenekon’un yönlendirmesi ile işlendiği iddiası öne sürüldü.Savcılık geçtiğimiz günlerde Hizbullah tarafından şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan dosyasını istemişti. Savcıların Hizbullah ile Ergenekon ilişkisini bu eylem başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu’da işlenen birçok faili meçhul cinayet olayına dayandırdığı öne sürüldü.Savcılar bu iddialarını da çoğunlukla “gizli tanık” ifadelerine dayandırdı. İddianamedeki şaşırtıcı bir detay da Ergenekon’un El Kaide’ye sızdığı, bu örgüte de bazı eylemleri yaptırdığı iddiası oldu.DHKP-C’nin işlediği Sabancı suikasti ile Eşref Bitlis’in ölümü de iddianamede yer aldı. Ayrıca Adapazarı-İzmit-Sapanca üçgeninde yaşanan Kürt işadamlarına dönük cinayetlerle ilgili şok bilgilere verildiği iddia edildi.İddianamede yakın tarihe damgasını vuran çok sayıda “faili meçhul olay” ile faili bilinen olaylarla ilgili şok bilgilerin de yer aldığı iddia edildi.Sivas Olayları, Başbağlar Katliamı, Hayata Dönüş Operasyonu sırasında Ümraniye Cezaevi içerisinde çıkan isyan ve cezaevine getirilen silahların Ergenekon örgütüyle bağlantılı olduğu ileri sürülüyor.Gazi Olayları da iddianamede geniş yer tutuyor. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan “sahte yeşil” lakaplı Osman Gürbüz, Gazi Olayları’nın düzenleyicisi olmakla suçlandı. Ayrıca iddianamede Osman Gürbüz’le ilgili başka bazı suçlardan dolayı da ağır suçlamalar yöneltildiği öğrenildi.Savcılar soruşturma sürecinde bu önemli olaylarla ilgili bazı dosyaları mahkemelerden istemişti. Savcılar bu dosyalarla ilgili de “gizli tanık” ifadelerinden yararlandı.İlk Ergenekon davası 10 Temmuz 2008’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Engin Cengiz tarafından açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Savcıları, Zekeriya Öz, Mehmet Pekgüzel ve Nihat Taşkın tarafından hazırlanan iddianame, 2455 sayfadan oluştu. Mahkeme salonunda okunması tam 15 gün sürdü.İlk iddianamede 11 ayrı suç sıralanmıştı. İşte iddianamedeki suçlamalar ve Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) karşılığı:1 - Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek: TCK 314. maddenin 1 fıkrası. 10 yıldan 15 yıla kadar hapis.2 - Silahlı terör örgütüne üye olmak: TCK 314. maddenin 2. fıkrası. 5 yıldan 10 yıla kadar hapis.3 - Silahlı terör örgütüne yardım etmek: TCK'nın 220. maddesine göre örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. 5 yıldan 10 yıla kadar hapis4 - Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmak veya görev yapmasını engellemeye teşebbüs: " TCK 312. madde. Ağırlaştırılmış müebbet hapis5 - Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı halkı isyana tahrik: TCK 313. madde. 20 yıldan 25 yıla kadar hapis6 - Danıştay saldırısı: Ana davada sanıklar 'Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, yerine yeni bir düzen getirmeye, fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek' ve 'görevi başındaki birini tasarlayarak ve yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek'ten ceza almıştı. TCK 309. ve 82. maddeleri. Ağırlaştırılmış müebbet hapis.7 - Patlayıcı madde bulundurmak, atmak, bu suçlara azmettirmek: TCK 174., 170 ve 151. maddeler. 1 yıldan 12 yıla kadar hapis.8 - Askeri itaatsizliğe teşvik: TCK 319. madde. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis.9 - Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek: TCK 327. madde. 3 yıldan 8 yıla kadar hapis.10 - Kişisel verilerin kaydedilmesi: TCK 135. madde. 6 aydan 3 yıla kadar hapis.11 - Halkı din ve düşmanlığa alenen tahrik: TCK 216. madde. 1 yıldan 3 yıla kadar hapis.12 Haziran 2007’de Ümraniye’de ele geçen bombalarla başlayan operasyon dalga dalga sürdü. İlk 5 dalgada 44 kişi tutuklandı, 86 sanık serbest bırakıldı.İlk Ergenekon davası 10 Temmuz 2008’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Engin Cengiz tarafından açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Savcıları, Zekeriya Öz, Mehmet Pekgüzel ve Nihat Taşkın tarafından hazırlanan iddianame, 2455 sayfadan oluştu.İddianame ilk 5 dalga kapsamında gözaltına alınanlardan 44’ü tutuklu 86 sanık için hazırlandı. Bu sanıkların yargılanmasına ise Silivri Cezaevi Yerleşkesi’nde kurulan mahkemede 20 Ekim 2008’de başlandı. Bugüne kadar yapılan 63 duruşmada sanıkların sorguları tamamlanamadı.Ek iddianame 6, 7 ve 8. dalgalarda yapılan operasyonları kapsıyor. Bu operasyonlarda gözaltına alınanlar şöyle:1 Temmuz 2008’de 21 kişi gözaltına alındı. ADD Genel Başkanı emekli Org. Şener Eruygur, emekli Org. Hurşit Tolon, ATO Başkanı Sinan Aygün, emekli Albay Hasan Atilla Uğur, Osman Gürbüz, Barbaros Hayrettin Altıntaş, İbrahim Özcan, Birol Başaran, Durmuş Ali Özoğlu ve Kemal Aydın tutuklandı. Mustafa Balbay tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Aygün, 10 gün sonra, Eruygur 2,5 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.Ergenekon’un 7. dalgası 18 Eylül 2008’de başladı. 19 kişi gözaltına alındı Teğmenler M. Ali Çelebi, Eren Mumcu, Noyan Çalıkuşu, Hasan Hüseyin Uçar ve Harp Okulu öğrencisi Yaşar Tozkoparan ile Hamza Demir, Mahmut Oğuz, Süleyman Solmaz, Kurtca Bektaş, Rıza Demir ve Rıfat Yıldırım tutuklandı. Aralarında Ülkü Ocağı eski İstanbul İl Başkanı Levent Temiz ve sanatçı Nurseli İdiz ile SİSİ lakaplı Seyhan Soylu’nun da bulunduğu sanıklar serbest bırakıldı.Özkan, Saçan ve Çapan tutuklandı. 23 Eylül 2008’de gazeteci Tuncay Özkan ile birlikte, İstanbul Organize Suçlar Şubesi eski Müdürü Adil Serdar Saçan, eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, eski Ankara DGM savcılarından emekli Albay Tanju Güvendiren’in de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Özkan, Çapan, Güvendiren, Hüseyin Nazlıkul, Emcet Olcaytu ve Saçan tutuklandı. Güvendiren ve Nazlıkul ise tutuksuz yargılanmak üzere sonradan serbest bırakıldı.7 Ocak ve 22 Ocak 2009’da gerçekleştirilen 9 ve 10’ncu dalga operasyonlarında gözaltına alınanlar ayrı bir iddianameyle mahkemeye sevkedilecek. 48’i tutuklu 77 sanık hakkında önümüzdeki günlerde dava açılacak. Bu sanıkların isimleri şöyle:Eski MGK Genel Sekreteri Tuncer Kılınç, eski Genelkurmay Hukuk Müşaviri Tümgeneral Erdal Şenel, gazeteci-yazar Yalçın Küçük, eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz, Yarbay Mustafa Dönmez, muvazzaf yüzbaşı Muhammet S., eski Özel Harekatçı İbrahim Şahin, İbrahim Şahin’in yeğeni Erdal Şahin, Özel Kuvvetlerden emekli Albay Mustafa Levent Göktaş, gazeteci Engin Aydın. Emekli Orgeneral Kemal Yavuz, emekli Kurmay Albay İlyas Çınar, emekli Albay Hüseyin Vural, Çağdaş Türkiye Partisi Genel Başkanı Hasan Ataman Yıldırım, Barış Dalan (Bedrettin Dalan’ın oğlu), İlhami Ümit Handan (Bedrettin Dalan’ın özel kalem müdürü), Coşkun Umur (Bedrettin Dalan’ın yanında çalışıyor.), Mehmet Koral, Özkan Bektaş, muvazzaf albay Cengiz K.. Binbaşı Erbay Ç., emniyet amiri Engin E. Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Akyüz ve eski Ülkü Ocakları Sivas Şube başkanları Oğuz Bulut ve Bekir Çelik, esnaf İbrahim Budaklı. : Albay C.K. ile F.K. ve F.C. adlı bir kadın. Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi’nde görevli polis memuru O.Y.Ş. ile bir okulda öğretmen olan O.S.