-İKİNCİ ''ERGENEKON'' DAVASININ 80. DURUŞMASI BAŞLADI İSTANBUL (A.A) - 06.09.2010 - İkinci ''Ergenekon'' davasının 80. duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda görülen davanın bugünkü duruşmasına, gazeteci Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 25 sanık ile tutuksuz yargılanan Noyan Çalıkuşu katıldı. Tutuklu yargılanan eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, İbrahim Özcan, Yaşar Oğuz Şahin, Oğuz Bulut, Muzaffer Öztürk, Mehmet Dalagan, Zerrar Atik ve Ersin Gönenci ise duruşmaya katılmadı. Köksal Şengün'ün yıllık izinde olması nedeniyle mahkeme heyetine üye hakim Hasan Hüseyin Özese'nin başkanlık yaptığı duruşmada, izne ayrılan üye hakim Hüsnü Çalmuk'un yerine de hakim Gökmen Demirci yer aldı. Duruşma, tutuklu sanık Neriman Aydın'ın çapraz sorgusuyla devam ediyor.