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İkinci 'Ergenekon' davasının 3. duruşması başladı

Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda İkinci "Ergenekon" davasının 3. duruşması başladı.

07 Eylül 2009 03:00

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salondaki duruşmaya, birleştirilen ikinci ve üçüncü davaların 53 tutuklu sanığından gazeteci Tuncay Özkan, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay, eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin, eski Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek'in de aralarında bulunduğu 49'u katıldı.

Tutuklu sanıklar Mehmet Haberal, Levent Ersöz, Fahri Kepek ve Fatih Hilmioğlu ise duruşmaya gelmedi. Duruşmada, toplam 55 tutuksuz sanıktan emekli orgeneraller Hurşit Tolon ve Tuncer Kılınç ve Kemal Yavuz ile eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz, gazeteci-yazar Yalçın Küçük, eski 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ferit Bernay ile eski Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Abbas Yurtkuran'ın da aralarında olduğu 32'si hazır bulundu.

Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, davaların birleştirilmesine ilişkin kararı okuduktan sonra sanıkların kimlik tespitlerine başladı.

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