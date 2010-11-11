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İKİNCİ ''ERGENEKON'' DAVASINDA 3 TAHLİYE İSTANBUL (A.A) 

11 Kasım 2010 23:37

-İKİNCİ ''ERGENEKON'' DAVASINDA 3 TAHLİYE İSTANBUL (A.A) - 11.11.2010 - İkinci ''Ergenekon'' davasında, tutuklu sanıklar Emcet Olcaytu, Muzaffer Öztürk ve Hamza Demir'in tahliyesine karar verildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık ve avukatların taleplerinin ardından alınan arar kararlar, üye hakim Hüsnü Çalmuk tarafından açıklandı. Buna göre mahkeme heyeti, dosya kapsamı, delil durumu, suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklulukta geçen süreyi dikkate alarak, iki yılı aşkın süredir tutuklu olan İşçi Partili ve Aydınlık Dergisi yazarı Emcet Olcaytu ile Muzaffer Öztürk ve Hamza Demir'in tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, bu sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.

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