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Dünya

İkinci Elizabeth 90 yaşında

Kraliçe için cuma günü yine Windsor’da ABD Başkanı Barack Obama’nın katılacağı bir öğle yemeği düzenlenecek

21 Nisan 2016 12:09

İngiltere Kraliyeti’nin tahtında en uzun süre kalan hükümdar unvanına sahip Kraliçe 2. Elizabeth bugün 90 yaşına girdi. Kraliçe, doğum gününü ailesiyle Londra yakınlarındaki tarihi Windsor Kalesi’nde kutlayacak.

Euronews'te yer alan habere göre; Kraliçe için cuma günü yine Windsor’da ABD Başkanı Barack Obama’nın katılacağı bir öğle yemeği düzenlenecek.

Majesty dergisinin genel yayın yönetmeni Ingrid Seward, Kraliçe 2. Elizabeth hakkında şunları söyledi: ‘‘Kraliçe gerçekten çok sağlıklı, düzenli egzersiz yapıyor ve yürüyor. Onun görevini birden bire bırakması için ortada bir neden yok ve o da zaten belki de görevi bırakmaktan korkuyor.’‘

2. Elizabeth, resmi yaş gününü, kraliçe ilan edildiği 12 Haziran’da kutlayacak. Kutlamalar çerçevesinde bastırılacak pul için Kraliyetin dört kuşağını temsilen Kraliçe 2. Elizabeth, Prens Charles, Prens William ve minik Prens George bir araya gelmişti.

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