İkinci el satışı fiyat artışına rağmen hızlandı

İkinci el otomobillerde fiyatlar bir ay öncesine göre 500-1000 TL arasında artarken, müşteriler satın alacak ikinci el otomobil bulmakta zorlanmaya başladı.
Konya'da 2. el otomobil galerisi sahibi Mehmet Çenesiz, ÖTV indiriminin başlamasıyla birlikte pek çok kişinin sıfır otomobillere yöneldiğini, bu dönemde 2. ellerde gözle görülür bir durgunluk yaşandığını belirtti.
Ancak, bazı otomobil firmalarının sıfır otomobillere zam yapmasıyla ikinci el otomobil piyasasındaki belirsizliğin de büyük oranda ortadan kalktığını dile getiren Çenesiz, "Bahar aylarında da zaten ikinci el otomobil piyasası hızlanır. Bunun da etkisiyle bugünlerde ikinci el otomobil satışları kayda değer oranda arttı. Yani ikinci el otomobil piyasasında psikolojik kırılma noktası aşıldı" dedi.
İkinci ele olan talep artışıyla birlikte fiyatların bir ay öncesine göre 500-1000 TL arasında yükseldiğini vurgulayan Çenesiz, müşterilerin satın alacak uygun ikinci el otomobil bulmakta zorlanmaya başladığını söyledi.
Konya'da bazı ikinci el otomobillerin ortalama fiyatları şöyle:
Marka…………….Model………….Fiyat
Audi……………...1999…………….27,5 bin TL
Renault Kango…2007 (Koltuklu)..16,5 bin TL
Fiat Doblo………2005 1.9 klimalı…17 bin TL
Opel Astra………2002…………….17
Opel Corsa……..1997…………….10.5 bin TL
Toyota Corolla….1993 GL………..10.5 bin TL
Ford Focus……..2001 Chia……….16 bin TL
Audi……………...2005 TDİ 3000…40 bin Euro
Tofaş Şahin……1993……………. 4 bin TL
Peugeot…….......2003 307……….16.5 bin TL
Volkswagen
Passsat………..1998 benzinli…..18 bin TL
Volkswagen
Golf ……………1998…………......16 bin TL
BMW X5……2003 3000diesel......36 bin Euro
Mercedes……2004 270 cdi……34-35bin Euro
Skoda Favori….2001…………….9 bin