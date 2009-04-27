İkinci el satışı fiyat artışına rağmen hızlandı

İkinci el otomobillerde fiyatlar bir ay öncesine göre 500-1000 TL arasında artarken, müşteriler satın alacak ikinci el otomobil bulmakta zorlanmaya başladı.



Konya'da 2. el otomobil galerisi sahibi Mehmet Çenesiz, ÖTV indiriminin başlamasıyla birlikte pek çok kişinin sıfır otomobillere yöneldiğini, bu dönemde 2. ellerde gözle görülür bir durgunluk yaşandığını belirtti.



Ancak, bazı otomobil firmalarının sıfır otomobillere zam yapmasıyla ikinci el otomobil piyasasındaki belirsizliğin de büyük oranda ortadan kalktığını dile getiren Çenesiz, "Bahar aylarında da zaten ikinci el otomobil piyasası hızlanır. Bunun da etkisiyle bugünlerde ikinci el otomobil satışları kayda değer oranda arttı. Yani ikinci el otomobil piyasasında psikolojik kırılma noktası aşıldı" dedi.



İkinci ele olan talep artışıyla birlikte fiyatların bir ay öncesine göre 500-1000 TL arasında yükseldiğini vurgulayan Çenesiz, müşterilerin satın alacak uygun ikinci el otomobil bulmakta zorlanmaya başladığını söyledi.



Konya'da bazı ikinci el otomobillerin ortalama fiyatları şöyle:



Marka…………….Model………….Fiyat

Audi……………...1999…………….27,5 bin TL

Renault Kango…2007 (Koltuklu)..16,5 bin TL

Fiat Doblo………2005 1.9 klimalı…17 bin TL

Opel Astra………2002…………….17

Opel Corsa……..1997…………….10.5 bin TL

Toyota Corolla….1993 GL………..10.5 bin TL

Ford Focus……..2001 Chia……….16 bin TL

Audi……………...2005 TDİ 3000…40 bin Euro

Tofaş Şahin……1993……………. 4 bin TL

Peugeot…….......2003 307……….16.5 bin TL

Volkswagen

Passsat………..1998 benzinli…..18 bin TL

Volkswagen

Golf ……………1998…………......16 bin TL

BMW X5……2003 3000diesel......36 bin Euro

Mercedes……2004 270 cdi……34-35bin Euro

Skoda Favori….2001…………….9 bin

