-İKİNCİ EL OTOMOBİLİN ATEŞİ İNMİYOR İSTANBUL (A.A) - 29.08.2010 - Sıfır kilometre otomobillerde yaşanan arz sıkıntısı, ikinci el araçların fiyatlarının yüksek seyretmesine neden oluyor. Otomobil firmalarının 2010 yılı otomobil satışlarının düşük geçeceğini öngörerek, yeni yıla stoksuz girmeleri nedeniyle oluşan talebi karşılamakta zorlanmaları ikinci el otomobil fiyatlarını yükseltti. Bazı marka ve modellerde 2-3 ay sıra beklemek istemeyen müşterilerin, aynı marka ve modelin ikinci ellerine yönelmeleri nedeniyle ikinci el otomobillerde fiyatlar neredeyse sıfır kilometre otomobil fiyatlarına yakın seyrediyor. İkinci el otomobil açık artırma şirketi Manheim Türkiye Genel Müdürü Cengiz Temel AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, ikinci el otomobil piyasasının bu yıl hem satış olarak hem de fiyat olarak beklentilerinin üzerinde seyrettiğini belirtti. Temel, sıfır otomobilin kaynağındaki arz sıkıntısından ikinci el fiyatlarında da bir yükselme olduğunu ve bu yükselmenin aynı şekilde devam ettiğini dile getirerek, bu yılın son çeyreğinde de fiyatlarda çok büyük bir düşüş beklemediklerini bildirdi. -''KRİZ DİSTRİBÜTÖRLERİ TERBİYE ETTİ''- 2008 yılındaki ekonomik krizden sonra otomobil firmalarının artık stoksuz çalışma yoluna gittiklerine işaret eden Temel, otomobil firmalarının daha sipariş bazlı çalışmaya başladıklarını söyledi. Temel, ''Otomobil firmaları stoktan satmıyor artık. 2008 yılındaki kriz distribütörleri stoklu çalışma konusunda terbiye etti. Bu böyle gittiği sürece uzun vadede araba satışlarında pozitif bir büyüme neden olmazsa, uzun vade de ikinci ele de negatif bir etkisi olacaktır. Çünkü sıfır otomobil ne kadar çok satılırsa ikinci el otomobilin satışı da o kadar çok yüksek oluyor'' dedi. -''LÜKS SINIFTA İKİNCİ EL ARAÇ BULMAK ZOR''- Lüks sınıflarda istenilen nitelikte aracı bulmakta daha zorluk çekildiğini belirten Temel, ikinci el otomobilde orta ve alt sınıfta böyle bir sıkıntının olmadığını söyledi.