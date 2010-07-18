-İKİNCİ EL OTOMOBİLİN ATEŞİ DÜŞMÜYOR KONYA (A.A) - 18.07.2010 - Sıfır otomobilde müşterilerin 2-2.5 ay sıra beklemesi nedeniyle ikinci el otomobillerin fiyatı 500 lira ile 5 bin lira arasında yükseldi. Volkswagen'in Konya bayisi Gökmen Otomotiv Satış Müdürü Hakan Tarhanlıoğlu, küresel ekonomik kriz nedeniyle sıfır otomobil satışlarının azalmasının, firmaların otomobil üretimini azaltmasına neden olduğunu anımsattı. Krizin hafiflemesine, talebin kriz dönemine oranla artmasına rağmen gerek fabrikaların, gerekse fabrikalara sipariş veren distribütörlerin temkini elden bırakmadıklarını belirten Tarhanlıoğlu, ''Distribütörlerin herhangi bir olumsuz durumda zorda kalmamak için fabrikaya sınırlı miktarda sipariş vermesi, müşterilerin şuan 2-2.5 gibi bir teslim süresini beklemesine neden oluyor'' dedi.