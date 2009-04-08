İkinci el otomobile dikkat

İkinci el otomobil piyasasında alıcıların mağdur olmaması için ‘genç’ işlemi konusunda duyarlı olunması; kaporta, görünüm ve motorun sesinden ziyade bilgisayarlı ortamda test yaptırılması istendi.



Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kadir Aydın, ÖTV indiriminin hareketlendirdiği otomotiv piyasasında özellikle ikinci el araç alımında mağduriyetle karşılaşılmaması için kaporta, görünüm ve motorunun sesi gibi cezbedici unsurlardan ziyade "çenç" işlemi konusunda duyarlı olunması gerektiğini bildirdi.



Aydın, ülkemizde birçok kişinin ikinci el otomobil satın alırken dış görünüşünü incelediğini, darbeli olup olmadığı sorduğunu ve motora bakmayı yeterli gördüğünü anımsattı.



Satın alınacak aracın bir tamirciye gösterilmesinin doğru olmadığını belirten Aydın, bu durumun birçok detayın gözden kaçmasına yol açtığını bildirdi.



Aydın, ÖTV indiriminin ardından ikinci el otomobil piyasasının hareketlendiğini, ancak buna paralel olarak da son zamanlarda motor ve şase numarası değiştirilerek "çenç" işlemi yapılmış ve kiralanan araçların oto pazarlarında satıldığı yönünde yaygın duyumlar aldıklarını ifade etti.



Bu otomobilleri alan kişilerin ise daha sonra mağdur durumda kalabildiklerini anlatan Aydın, şunları kaydetti:



"Bu nedenle araç satın alınırken kaporta, görünüm ve motorun sesinden ziyade bilgisayarlı ortamda test yaptırılmasına özen gösterilmeli. Otomobilin çalıntı olup olmadığı ve çenç işlemine tabi tutulup tutulmadığını anlamak için motor ve şase numaraları kontrol edilmeli. Bunun içinde araçlar satın alınmadan önce servis veya üniversitelerin laboratuvarlarında bilgisayar ortamında teste tabi tutulmalı."



Aydın, bilgisayarlı ortamda yapılan testlerde otomobilin birçok cihaza bağlanarak detaylı bir şekilde kontrolden geçirildiğini de ifade ederek, "Aracın, motor gücü, yıpranma payı ve aşınma durumu belirleniyor. Kaportanın değişen parçaları ve hangisinde boya olup olmadığı, kazaya karışıp karışmadığı kontrol edilip, benzin ve fren hidroliği, şase, amortisörler ve elektrik aksamı gibi bütün bölümler titiz bir şekilde inceleniyor" dedi.



Aydın, bu testlerin aracın yaşına ve motor gücüne göre 150-200 TL arasında değişen fiyatlardan yapıldığını ve yaklaşık 3 saat sürdüğünü bildirdi.



Sorunsuz bir devir teslim için bu işlemlerin mutlaka yapılması gerektiğini vurgulayan Aydın, mağdur durumda kalındığında hem paradan hem otomobilden olmanın yanı sıra ayrıca avukat tutulması ve adli sürecin yarattığı sıkıntıların da önüne geçilmiş olacağını belirtti.



Prof. Dr. Aydın, alınacak ikinci el otomobillerin sicil kaydının yanı sıra düşük kilometreli olmasının, dizel ise enjeksiyon ve pompanın sağlam olup olmadığının incelenmesinin, ayrıca kaportada çürüme boyada ise kabarma sorununun, düz yolda aracın sağa sola çekip çekmediğinin, fren balatalarının sağlam olup olmadığının önemli olduğuna dikkati çekti.



Tüm bunların ardından fiyatının da uygun olması durumunda aracın alınabileceğini anlatan Aydın, "Aldıktan sonra da ilk olarak aracın bujileri ve yağının değiştirilmesi yararlı olacaktır" uyarısında bulundu.

