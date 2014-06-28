İkinci el otomobilde 'sanal zam'

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık ÖTV ve döviz kurlarındaki artışların 2014 model otomobillere yansımasının ardından yükselişe geçen ikinci el otomobil fiyatlarının, internet ortamında çok abartılı tırmandırıldığı, bunun gerçek piyasayı yansıtmadığı bildirdi. Yanık bazı internet sitelerinde 10 ile 50 bin lira aralığındaki araçların 6 bin liraya kadar zamlı fiyatlarla satıldığına işaret eden oto galericileri, bu fiyat aralığındaki araçların aslında 1-3 bin lira zam gördüğünü belirtti. Yanık ÖTV ve döviz kurlarındaki artışın etkisiyle 2014 model araçların ciddi oranlarda zamlandığını, bu yüzden talebin sıfır araçlardan ikinci el otomobillere kaydığını da hatırlattı.

'100 bin liralık araç için geçerli değil'

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre piyasanın, arz ve talep dengesiyle fiyatları belirlediğine dikkati çeken Yanık, "Modeline ve fiyat aralığına göre ikinci el otomobiller, birkaç bin lira zamlandı ancak bazı internet sitelerinde çok abartılı fiyatlar var. Sanal ortamdaki sanal yükselme, gerçek piyasayı yansıtmıyor, bağlamıyor. 10-50 bin liralık araçlar için 6 bin liraya kadar zamlı fiyatlar veriliyor. Oysa, bu fiyat aralığındaki araçlar en fazla 3 bin lira zam gördü. Yapılan zam, daha çok 1-2 bin liradır. İnternetteki zam miktarları ancak 100 bin liralık araç için geçerli olabilir" diye konuştu. Yanık, piyasada temiz araba bulma konusunda büyük sıkıntı yaşadıklarına değinerek, vatandaşların almayı planladıkları otomobili Trafik Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi (Tramer) ve sigortacıları aracılığıyla motor şasi numarası üzerinden kontrol ettirmelerini istedi.

'Zamlı alıp zamlı satıyoruz'

Bursa Oto Galericileri Sitesi (Oto-Koop) Başkanı Rasim Hazar da ikinci el otomobil fiyatlarındaki artışın oto galericilerinden değil, talep yoğunluğundan kaynaklandığını söyledi. Hazar, sıfır otomobillerdeki fiyat artışlarını takip eden araç sahiplerinin de kullanılmış otomobillerini zamlı elden çıkardıklarını belirterek, "Dolayısıyla biz de zamlı alıp zamlı satıyoruz. Müşteriye aslında maliyetin yansıması. Araç üzerinden kazancımız, yine aynı oranlarda. Piyasada temiz otomobil temin etme konusunda ise had safhada sıkıntı var" görüşünü paylaştı.