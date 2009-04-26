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Ekonomi

İkinci el otomobil satışları hızlandı

26 Nisan 2009 16:24

İkinci el otomobillerde fiyatlar bir ay öncesine göre 500-1000 TL arasında artarken, müşteriler satın alacak ikinci el otomobil bulmakta zorlanmaya başladı.

Konya'da 2. el otomobil galerisi sahibi Mehmet Çenesiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÖTV indiriminin başlamasıyla birlikte pek çok kişinin sıfır otomobillere yöneldiğini, bu dönemde 2. ellerde gözle görülür bir durgunluk yaşandığını belirtti.

Ancak, bazı otomobil firmalarının sıfır otomobillere zam yapmasıyla ikinci el otomobil piyasasındaki belirsizliğin de büyük oranda ortadan kalktığını dile getiren Çenesiz, "Bahar aylarında da zaten ikinci el otomobil piyasası hızlanır. Bunun da etkisiyle bugünlerde ikinci el otomobil satışları kayda değer oranda arttı. Yani ikinci el otomobil piyasasında psikolojik kırılma noktası aşıldı" dedi.

İkinci ele olan talep artışıyla birlikte fiyatların bir ay öncesine göre 500-1000 TL arasında yükseldiğini vurgulayan Çenesiz, müşterilerin satın alacak uygun ikinci el otomobil bulmakta zorlanmaya başladığını söyledi.

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